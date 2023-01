Kove alla riscossa: dopo EICMA il sogno per la 450 Rally continua alla Dakar!

Da EICMA al deserto dell'Arabia Saudita. Kove, marchio cinese che abbiamo apprezzato alla Fiera con 800X Super Adventure e 450 Rally, è passato dal Salone di Milano alla competizione motociclistica più dura al mondo, la Dakar. Un ottimo debutto nell'una e nell'altra circostanza dal momento che le moto sono ancora in corsa lungo gli 8.548 massacranti km – 4.705 ''reali'' di prove cronometrate – quando siamo arrivati nella fase calda della corsa (qui i risultati della tappa 12).

METÀ CLASSIFICA Attualmente il Kove Rally Team – tutto cinese – ha il suo miglior pilota, Sunier Sunier, che occupa la metà della classfica col 49° posto, mentre Deng Liansong e Fang Mingji sono rispettivamente al 69° e 80°. Il ritardo di Sunier dalla vettà è di 12 ore, 9 minuti e 40 secondi, ma in una corsa come la Dakar è straordinario semplicemente arrivare in fondo alla corsa: si tratterebbe di una prima assoluta per un team cinese.

Sunier Sunier del Kove Rally Team

LA MOTO La protagonista tra le dune, ovviamente, è la 450 Rally. Per affrontare il deserto serve una moto alta – sella a 960 mm, altezza minima da terra di 310 mm – e sospensioni a lunga escursione – 305 mm davanti e 300 mm dietro – per poter digerire al meglio ogni salto nel vuoto, mentre gli pneumatici 90/90-21 e 140/80-18 fanno di tutto per garantire l'aderenza nelle condizioni più difficili. Sulla versione da competizione della 450 Rally tutto è realizzato per semplificare al massimo le operazioni di manutenzione: sul fianco della moto c'è un pannello a rimozione rapida, l'ammortizzatore può essere gestito facilmente tramite un cavo ed è sufficiente svitare tre bulloni per sostituire rapidamente il serbatoio del carburante. Per resistere nella gara più dura al mondo serve anche una moto che sia leggera e resistente: la Kove 450 Rally, grazie a materiali di qualità – lega di magnesio, fibra di carbonio, alluminio aeronautico – parti forgiate e trattate contro la corrosione, garantisce l'una e l'altra cosa, fermando l'ago della bilancia a 145 kg a secco. Il motore da oltre 54 CV a 9.500 giri/min e 42 Nm a 7.000 giri, infine, le permette una velocità massima di 170 km/h... davvero niente male per correre nel deserto!

Pubblicato da Michele Perrino, 13/01/2023