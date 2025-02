Kove 450 Rally Lucky Explorer 2025: scheda tecnica, data di arrivo e prezzo

Kove 450 Rally Lucky Explorer 2025 è la versione in edizione limitata della moto da deserto "per tutti": scheda tecnica, arrivo e prezzo

La Kove 450 Rally diventa Lucky Explorer Edition nel 2025, una versione in edizione limitata della monocilindrica da deserto dell'Azienda cinese. Scopriamo quali sono le caratteristiche, la data di arrivo e il prezzo, ma anche la scheda tecnica.

Rispetto alla 450 Rally la Lucky Explorer di Kove si distingue per una speciale livrea col leggendario logo che ha fatto la storia delle competizioni africane negli anni 80 e 90. Tecnicamente parlando la Lucky Explorer 2025 condivide la base tecnica con la 450 Rally che conosciamo, ma sarà disponibile solo in versione High, con sospensioni dall'escursione maggiorata e sella più alta.

Kove 450 Rally Lucky Explorer 2025: motore e ciclistica

Il motore, un monocilindrico DOHC raffreddato a liquido Euro 5+, è lo stesso della 450 Rally: 449 cc e 42 CV di potenza massima a 8.500 giri/min, per 170 km/h di velocità massima. Il telaio doppio trave in acciaio a culla chiusa è abbinato a un forcellone in alluminio, mentre le sospensioni da 305 e 300 mm di escursione sono regolabili (la forcella con steli da 49 mm in compressione ed estensione, il mono con link in precarico, compressione ed estensione, alte/basse velocità). L'impianto frenante – con ABS disinseribile su entrambe le ruote o solo al posteriore – è costituito da un disco da 290 mm con pinza assiale a 2 pistoncini e un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino. Gli pneumatici sono 90/90-21 e 140/80-18. Kove 450 Rally Lucky Explorer ha un peso di 155 kg in ordine di marcia.

La nuova Kove 450 Rally Lucky Explorer 2025, realizzata in edizione limitata a 50 esemplari, sarà disponibile da aprile 2025 al prezzo di 9.890 euro. Attraverso un apposito kit sarà possibile trasformarla in una 450 Rally Pro, moto non omologata e destinata all'uso nelle competizioni.

Motore Monocilindrico, DOHC, raffreddato a liquido, Euro 5+ Cilindrata 449 cc Alesaggio x corsa mm 94,5 × 64 Rapporto di compressione 12,5:1 Potenza massima 42 CV a 8.500 giri/min Velocità massima 170 km/h Accensione elettronica EFI Telaio Doppio trave in acciaio a culla chiusa con forcellone in alluminio Angolo di sterzo 38,5° Inclinazione cannotto 28° Sospensione anteriore Forcella a steli rovesciati da 49 mm, regolabile in compressione ed estensione (305 mm di escursione) Sospensione posteriore Monoammortizzatore con link progressivo, regolabile nel precarico, compressione ed estensione, alte/basse velocità (300 mm di escursione) Freno anteriore Disco, diametro 290 mm, pinza assiale a 2 pistoncini Freno posteriore Disco, diametro 240 mm, pinza a singolo pistoncino ABS Escludibile su entrambe le ruote o solo al posteriore Pneumatico anteriore 90/90-21 Pneumatico posteriore 140/80-18 Lunghezza 2.190 mm Larghezza 805 mm Altezza 1.490 mm Interasse 1.490 mm Altezza sella 960 mm Altezza minima da terra 310 mm Peso o.d.m. 155 kg

