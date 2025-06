Kove 625X GT: la nuova adventure che si ispira (un po' troppo) alla BMW GS

Kove ha recentemente svelato la nuova 625X GT, una nuova adventure di media cilindrata, pronta a gettarsi a capofitto nel segmento che vede delle best seller del calibrio di Moto Morini X-Cape, ma anche delle nuove interessanti proposte come la CFMoto 700MT e la Voge Valico 625 (con la quale pare condividere qualcosa in più del semplice luogo di provenienza). Ecco cosa abbiamo raccolto dalle prime informazioni circolate in rete. .

Design e componentistica: un omaggio alla GS

Non serve certo essere dei campioni di ''trova le differenze'' per notare la somiglianza tra la nuova Kove 625X GT e la R 1300 GS: quandi identici i fianchetti, simile il design del faro a X, firma distintiva del nuovo corso stilistico per la maxi bavarese. Al netto di ciò, la nuova adventure di Kove ha una sua credibilità, anche grazie alla componentistica di buon livello: cerchi tubeless con raggi incrociati, telaio a traliccio in acciaio, abbinato a un forcellone bibraccio in alluminio, una forcella rovesciata e un monoammortizzatore centrale, pensati per affontare anche del fuoristrada leggero... ma senza esagerare dato che i cerchi sono in accoppiata 19-17''.

Kove 625X GT: la somiglianza con la GS è piuttosto lampante

Motore Loncin: il cuore BMW sotto un’altra veste

Il motore da 581 cc che equipaggia la Kove 625X GT è lo stesso impiegato da Loncin nei suoi modelli Voge, in particolare nella DS 625 X, già disponibile in Europa. Nonostante il nome ''625'', la cilindrata effettiva è inferiore: la stima è di 64 CV a 9.000 giri/min e 57 Nm di coppia a 6.500 giri/min, per una velocità massima dichiarata di 175 km/h. Sempre secondo le indiscrezioni, la fasatura del motore è a 270° e il cambio a 6 marce.

Accessori e allestimento GT

La versione presentata in foto prevede di serie tre valigie in alluminio, protezioni per il motore, paramani e fari supplementari. Tutti questi elementi ne rafforzano la vocazione da tourer di media cilindrata. Al momento non è ancora chiaro se sarà disponibile anche una variante più spoglia, priva del pacchetto GT, utile a ottenere un prezzo di listino ancora più competitivo.

Caratteristiche principali della Kove 625X GT

Caratteristica Dettaglio Motore Bicilindrico in linea da 581 cc, raffreddato a liquido Potenza 64 CV (47 kW) a circa 9.000 giri/min Coppia 57 Nm a circa 6.500 giri/min Trasmissione Cambio a 6 marce, albero motore con fasatura a 270° Velocità massima 175 km/h Cerchi A raggi incrociati tubeless in alluminio dorato Pneumatici 110/80-19 anteriore, 150/70-17 posteriore Peso dichiarato 229 kg Dotazioni Valigie laterali e bauletto in alluminio, fari supplementari, paramani

Disponibilità e prezzo previsto

Kove 800X Pro: la prova

Il lancio sul mercato è previsto prima in Cina e successivamente in Europa, entro il 2026. In Italia il marchio Kove si sta diffondendo, la 450 Rally piace agli amanti dell'off-road vero, mentre la 800 X ha conquistato per prestazioni e leggerezza, il resto della gamma segue, seppur con meno risultati. Chissà che non sarà la 625X GT il ''terzo moschettiere'', arrivando sul mercato con un prezzo competitivo, magari al di sotto dei 6.900 euro delle competitor più agguerrite.

