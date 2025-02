CFMOTO 700MT ADV: è lei la rivale di TRK e X-Cape! Prova, prezzo, pregi e difetti

Una nuova protagonista tra le adventure di media cilindrata

La CFMOTO 700MT ADV 2025 è forse meno appariscente della sorella MT-X, ma se dovessi scommettere su quale delle due venderà di più a fine anno non ho dubbi: il mio euro lo punto su di lei. Perchè? Presto detto, il segmento è quello delle adventure medie economiche (TRK e X-Cape vi dicono qualcosa?), moto apprezzate per versatilità e costi di gestione contenuti, con quell’aria avventurosa che fa tanto scena. L’ho messa alla prova in Portogallo, tra curve di ogni raggio, paesini arroccati e anche qualche bella strada sterrata sul mare. Pronti a scoprire com’è fatta, pregi, difetti, prezzo e data d’arrivo? Dai che si va!

Design:uguale alla 800MT (o quasi)

CFMOTO 700MT ADV, il fato anteriore ricorda quello della sorella maggiore 800MT

L’estetica della CFMOTO 700MT ADV 2025 combina linee moderne e funzionali, con un look che richiama le adventure del costruttore cinese di fascia appena superiore. Il frontale è dominato da un gruppo ottico full LED, sormontato da un parabrezza regolabile pensato per offrire riparo dall’aria durante i lunghi viaggi… Sotto, l’immancabile “becco”, senza che adventure sarebbe?



Colorazioni disponibili: la casa cinese offre una doppia possibilità, bianca con dettagli blu oppure nera con accenti dorati, delle due preferisco la nera, un po’ più aggressiva nell’aspetto.

Qualità: buone finiture e assemblaggi tutt’altro che cinesi

Probabilmente vi sarete stancati di sentirlo dire, ma certe moto cinesi d’ultima generazione sono tutt’altro che una “cinesata” e la adventure 700cc di CFMOTO rientra senz’altro in questa categoria, nonostante in alcuni piccoli dettagli non sia curata come la sorella maggiore 800. La guardi e ti sembra ben fatta, la tocchi e non trovi nulla fuori posto, è andando a cercare il pelo nell’uovo che ti accorgi di qualche sbavatura nelle saldature dei telaietti o altri piccoli dettagli, ma non scordiamoci il prezzo a cui viene proposta.

Motore: il cuore pulsante della CFMOTO 700MT ADV

CFMOTO 700MT ADV, il bicilindrico è lo stesso utilizzato sulle 700CL-X

Sotto il serbatoio da 20 litri batte un bicilindrico parallelo da 693 cc, raffreddato a liquido e capace di erogare 68 CV a 9.500 giri/min e 60 Nm a 6.000giri/min, motore che il produttore cinese utilizza già per leheritage CL-X, seppur privo del ride by wire (punto debole su quest'ultima). Velocità massima? Dichiarata superiore a 170 km/h, dato verosimile, ma per una verifica ufficiale attendiamo la moto in redazione per i nostri rilevamenti.

Ciclistica e sospensioni

La CFMOTO 700MT ADVnon è una “motina”,il peso dichiarato a secco è di 225 kg e anche nelle dimensioni è tutt’altro che compatta. Avrà le ossa grosse? Può darsi, dato che adotta un telaio in acciaio con struttura tubolare, soluzione che va per la maggiore per garantire un buon compromesso tra guidabilità e robustezza, specialmente se si viaggia spesso a pieno carico. Tra i suoi punti di forza il comparto sospensioni, firmate KYB, che offre regolazioni complete per l’idraulica della forcella, oltre alla possibilità di aggiustare il precarico molla (peccato manchi un pomello remoto) e il freno idraulico in estensione.

CFMOTO 700MT ADV, ruota da 19'' con penumatici tubeless

Configurazione delle sospensioni:

Anteriore: forcella rovesciata da 43 mm, regolabile in compressione e ritorno, 150 mm escursione.

Posteriore: mono ammortizzatore regolabile nel precarico e ritorno, 148 mm escursione.

A frenare la mole ci pensano una coppia di pinze radiali all’anteriore, pinza a pistoncino singolo al posteriore.

Tecnologia e dotazioni

CFMOTO punta forte sulla tecnologica e anche sulla sua 700MT non ha lesinato sulla dotazione di serie: la strumentazione TFT da 5 pollici è ben leggibile e offre connettività Bluetooth per smartphone, consentendo la gestione di chiamate, messaggi e navigazione con (MotoPlay e mappe Google Maps) direttamente dal display.

CFMOTO 700MT ADV, ben leggibile e completa la strumentazione

Dotazioni principali:

ABS a doppio canale, disinseribile

Traction control

Manopole e sella riscaldabili

Parabrezza regolabile

Tubolari para motore

Paramani

Cavalletto centrale

Questa dotazione, unita al prezzo competitivo, rende la 700MT ADV 2025 una scelta interessante per chi cerca una moto moderna e ben equipaggiata. Rimangono fuori giusto i bauletti, nel prezzo è compresa solamente la predisposizione.

CFMOTO 700MT ADV in azione sulle strade del Portogallo

Comfort e ergonomia

La posizione di guida è quella tipica del segmento: busto eretto e braccia distese ad impugnare il manubrio taglia XXL, che facilita il controllo della moto, soprattutto nei tratti più impegnativi, magari da percorrere a bassa velocità. La sella, posizionata a 800 mm da terra, ben imbottita e adatta ai lunghi viaggi, consente di raggiungere piuttosto facilmente il terreno con i piedi, utile a gestire i 240 kg di moto con il pieno di benzina, peso che sale ancora con il tris di borse. Bene la presenza di entrambe le leve regolabili, dettaglio che può sembrare banale ma non lo è dato che tante competitor giapponesi di pari categoria o superiore non le prevedono di serie.

Comoda per due

Anche il passeggero trova una sistemazione comoda, grazie alla seduta ampia e alle maniglie laterali integrate nel portapacchi ben sagomate. Di serie sono previsti anche gommini anti scivolo e vibrazioni.

Maneggevolezza sorprendete per la Adventure

CFMOTO 700MT ADV, su pavé e sconnessioni è confortevole

Su strada, la CFMOTO 700MT ADV 2025 –nonostante la mole - sorprende per la sua facilità di guida. In città, la ciclistica ben bilanciata, l’ottimo raggio di sterzata e il motore elastico permettono di destreggiarsi con agilità a bassissima velocità, andatura tipica del traffico dell’ora di punta. Sul pavè dei borghi dell’Algarve portoghese mi hanno piacevolmente colpito anche le sospensioni: stai a vedere che anche qua i cinesi stanno recuperando terreno? L’unica modifica che avrei fatto è un po’ di freno idraulico in estensione per renderla meno “scalciante”, ma la regolazione è fattibile (a patto di avere un cacciavite che io non avevo sul momento).

Capacità da viaggiatrice

Con una moto come la nuova adventure entry level di CFMOTO, specialmente se configurata con il tris di borse, viene quasi naturale accendere il motore e partire per un viaggio. Con il plexi regolabile, sella e manopole riscaldabili, il freddo non rappresenta un problema.

Il riparo aerodinamico è buono, il parabrezza si può regolare facilmente anche in movimento, peccato solo che essendo molto distante dal pilota i flussi d’aria non sono pulitissimi, con turbolenze all’altezza del casco.

Il bicilindrico spinge bene anche a velocità sostenuta, garantendo una buona riserva di coppia per effettuare sorpassi senza la necessità di scalare marcia. Da segnalare qualche vibrazione di troppo quando ci si avvicina attorno ai 6.500-7.000 giri, regime che in sesta corrisponde a circa 140 km/h.

CFMOTO 700MT ADV, per viaggiare è ben dotata

Consumi e autonomia: beve il giusto la 700MT

Con un serbatoio da 20 litri, la CFMOTO 700MT ADV 2025 garantisce un'autonomia di circa 350km stando al valore rilevato di 5,7l/100km.Ovviamente il valore è influenzato anche dallo stile di guida e dalla presenza o meno di un eventuale passeggero.

Tra le curve diverte

Se delle sue doti da passista ero quasi certo, vi confesso che non mi sarei aspettato una moto così piacevole da guidare sui percorsi tutti curve. Il merito va equamente suddiviso tra diversi comprimari: motore, bilanciamento dei pesi e componentistica.

Il carattere brioso del bicilindrico – ora privo anche di quelle imperfezioni d’erogazione dovuti a un comando elettronico del gas poco efficace – è un piacevole compagno si sgroppate, con rapporti piuttosto corti che aiutano ad esaltare la ripresa e la spinta fuori dalle curve. Se il cambio avesse avuto una corsa leggermente più corta avrei apprezzato ancora di più, ma non essendo una sportiva lo lascio come mio desiderio piuttosto che come difetti.

Senza azzardare con i giudizi, devo dire in tutta sincerità che non mi sarei aspettato un comportamento così efficace tra le curve per la nuova 700MT Adventure. Nella mia mente era una moto confortevole e “ciondolona”, all’atto pratico, invece, è ben piantata sulle sue sospensioni e scende in piega rotonda e precisa, davvero un bel 19”, con la mole che si fa sentire solamente nei cambi di direzione più stretti. Promossi i freni, senza picchi di rendimento, ma adeguati alla tipologia della moto e ai vari utilizzi.

Prestazioni in off-road leggero

CFMOTO 700MT ADV, il fuoristrada leggero è alla sua altezza

Pur non essendo una moto da enduro, la 700MT ADV si comporta bene su sterrati leggeri grazie alla sua ciclistica ben equilibrata e al controllo di trazione e ABS disinseribili. Le sospensioni assorbono le irregolarità del terreno nei limiti della loro escursione e il manubrio largo consente di mantenere facilmente il controllo. Ovviamente mole, poca escursione e pneumatici solo leggermente tassellati non la rendono una vera avventuriera, per quello c’è in gamma la 800MT-X.

CFMOTO 700MT ADV, le due colorazioni disponibili

La CFMOTO 700MT ADVsarà disponibile da marzo in Nebula White e Nebula Black al prezzo listino € 6.690,00 Iva Inclusa Franco Rivenditore, un posizionamento aggressivo che potrebbe attrarre molti motociclisti alla ricerca di una moto versatile e accessibile.

Il tris di borse è proposto come optional, il prezzo è ancora in fase di definizione ma non dovrebbe essere troppo lontano dai 1.000 euro.

Tirando le somme, la adventure di CFMOTO punta a conquistare chi cerca un mezzo polivalente, adatto all'uso quotidiano e ai viaggi a lungo raggio, con una discreta capacità di affrontare strade sterrate, ad un prezzo super competitivo. Con queste carte il confronto a due tra X-Cape e TRK potrebbe presto trasformarsi in una sfida a tre.

Pro:

Motore elastico e prestazionale

Buon comfort

Tecnologia e dotazioni complete

Prezzo competitivo

Contro:

Vibrazioni avvertibili a giri medio/alti

Peso avvertibile in manovra

VEDI ANCHE