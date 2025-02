Benelli TRK 702 X e Moto Morini X-Cape 700 a confronto. Prezzi, equipaggiamento, prestazioni, tagliandi

Benelli TRK 702 X vs Moto Morini X-Cape 700: chi avrà la meglio?

La sfida tra Benelli TRK 702X e Moto Morini X-Cape 700 è tra le più attese dell’anno. La adventure pesarese ha già dimostrato di essere apprezzatissima dai motociclisti italiani e anche la versione precedente della sua rivale pavese ha fatto proseliti. Ricorderete forse il confronto da noi organizzato nel 2024, che vide fronteggiarsi TRK 702 X, X-Cape 650 e Suzuki V-Strom 650XT; nel caso delle due italiane il bilancio fu abbastanza equilibrato, con una Benelli più dotata a livello di motore e una Moto Morini migliore nella ciclistica. Come si comporterà quindi la nuova X-Cape, ora che, tra le altre cose, dovrebbe essere migliorata proprio nelle prestazioni? A questa domanda sapremo rispondervi quanto prima.

Moto Morini X-Cape 700 2025: 3/4 anteriore destro

TRK 702 X vs X-Cape 700: facciamo il punto

Nel frattempo, mentre attendiamo impazienti la disponibilità della Morini il cui arrivo nei punti vendita è previsto per aprile, impieghiamo produttivamente le nostre energie per confrontare le due best seller relativamente a tutte le caratteristiche di cui siamo già a conoscenza. Sono molte!

Benelli TRK 702X Dune Sea: un design piacevole e moderno

Benelli o Morini, quale costa meno?

Naturalmente, tra le più rilevanti c’è il prezzo. Ed è questo un punto probabilmente a vantaggio della Benelli. La Moto Morini, in realtà, costa 300 euro meno: con 7.190 euro f.c. più immatricolazione ci si porterà a casa una fiammante X-Cape 700, quando per la TRK 702 X servono 7.490 euro (più immatricolazione). Va detto però che tale prezzo si riferisce alla X-Cape con cerchi in alluminio, disponibile tra l’altro nel solo colore nero e caratterizzata da una dotazione meno ricca (niente pompello per la regolazione remota del precarico né cavalletto centrale). Quella con cerchi a raggi, meglio equipaggiata e disponibile in tre colori, costa 7.590 euro f.c. ovvero 100 euro più della Benelli. La quale, questo è un punto super importante, fino al 30 aprile viene venduta con il tris di borse in alluminio in regalo!

Prezzo Benelli TRK 702 X vs Moto Morini X-Cape 700

Moto Morini X-Cape 700: 7.190 € f.c. (cerchi in alluminio, meno accessori)

7.190 € f.c. (cerchi in alluminio, meno accessori) Moto Morini X-Cape 700 cerchi a raggi: 7.590 € f.c.

7.590 € f.c. Benelli TRK 702 X: 7.490 € f.c.

7.490 € f.c. Promozione Benelli (fino al 30 aprile): tris di borse in alluminio in regalo

Motore TRK e Motore X-Cape: potenza e coppia a confronto

A livello di prestazioni, la sfida è sulla carta molto equilibrata. Le due moto sono dotate di propulsori molto simili, due bicilindrici in linea fronte marcia di circa 700 cc (698 cc per Benelli, 693 cc per Moto Morini) che offrono performance numericamente abbastanza allineate. La TRK 702 X dispone di 70 CV a 8.000 giri/min e di 70 Nm a 6.000 giri/min, la X-Cape 700 è forte di 71 CV a 8.500 giri/min e di 68 Nm a 6.500 giri/min.

Benelli TRK 702X Dune Sea: il robusto 2 cilindri con 70 CV e 70 Nm

Ciclistica: più luce a terra per Benelli, meno kg per Morini

In questo ambito mostrano entrambe punti forti e punti deboli, anche se, nel complesso, la Moto Morini è forse marginalmente avvantaggiata. Il quadro della TRK è convincente: 140 mm di corsa per la ruota anteriore e 173 mm per quella posteriore, 210 mm di distanza minima da terra e 222 kg di peso a secco. La X-Cape ha un po’ meno luce a terra (190 mm) dovuta probabilmente anche alla presenza di un paramotore, assente sulla rivale; d’altra parte dispone di sospensioni completamente regolabili (la TRK 702 X ha “mono” tutto regolabile e forcella senza registri) che garantiscono 175 mm di corsa alla ruota anteriore e 165 mm a quella posteriore, ed è accreditata di un peso inferiore: 213 kg a secco.

Cerchi tubeless per la X-Cape, con camere per la TRK

Entrambe hanno impianto frenante con doppio disco anteriore (di 320 mm quello di Benelli, di 298 mm quello di Morini) e pinze flottanti a doppio pistoncino (Brembo quelle della X-Cape, marchiate Benelli quelle della TRK). La Moto Morini, però, offre la possibilità di disinserire l’ABS a vantaggio della guida in off-road per chi ha un buon grado di esperienza. Ottima nei due casi la scelta delle gomme di primo equipaggiamento, Pirelli Scorpion Rally STR, identiche nelle misure: 110/80 e 150/70. Bel vantaggio Morini per quanto riguarda i cerchi, tubeless, che per la stragrande maggioranza delle condizioni di utilizzo sono preferibili a quelli con camere d'aria quelli della Benelli.

Moto Morini X-Cape 700 2025: vista posteriore

Praticità: serbatoio più capiente per Benelli, sella regolabile per Moto Morini

Come alle voci precedenti si assiste tra le due a un bel botta e risposta. Benelli per esempio vanta un serbatoio di capacità superiore, 20 litri contro i 18 litri della rivale, che anche in virtù di consumi minori (da omologazione, 21,7 km/l contro 20,8 km/l) garantisce un'autonomia (per forza di cose teorica) superiore: 435 km contro 375 km. Moto Morini risponde a tono: sella regolabile in altezza su due posizioni, a 820 e 845 mm da terra (830 mm l’altezza da terra della sella della TRK), parabrezza regolabile in altezza (fisso quello della pesarese), registro a pomello per la regolazione del precarico del “mono” (a ghiera quello della Benelli). Se parliamo di capacità di carico ovvero di carico massimo ammesso a bordo, le due moto sono vicine: 197 kg Benelli, 192 kg Morini.

Navigazione cartografica per entrambe

Benelli TRK 702X Dune Sea: il display TFT ricco di info e con connettività

TRK e X-Cape hanno di serie portapacchi e paramani, e display a colori che, interfacciandosi con app dedicate, permettono di visualizzare la navigazione cartografica. Quello della adventure pavese è più ampio: 7” contro i 5” dello schermo pesarese.

Punti vendita e intervallo tagliandi

Nel contesto della praticità è secondo noi opportuno parlare anche di intervalli di manutenzione e capillarità delle rete vendita. Riguardo i primi, le due sfidanti si equivalgono. Il primo tagliando va eseguito al raggiungimento di 1.000 km e i successivi ogni anno o 6.000 km. Benelli è in vantaggio relativamente al numero di punti vendita: sono oltre 180 contro i circa 130 di Moto Morini.

Accessori: doppio parabrezza e porta smartphone per Benelli

Tra i tanti aspetti che occorre valutare nella scelta di una moto pensata anche, se non soprattutto, per viaggiare, c’è sicuramente la disponibilità di accessori utili a migliorare comfort, capacità di carico e robustezza. In qualche modo, la TRK 702 X parte avvantaggiata in virtù del tris di borse in alluminio offerto senza sovrapprezzo cui abbiamo già accennato. Tra le altre cose, troviamo poi nel catalogodue parabrezza di dimensioni maggiori dell’originale (99 e 124 euro), il silenziatore slip-on con fondello in carbonio (449 euro), il cuscinetto poggiaschiena da applicare al bauletto (44 euro), il porta smartphone con presa USB, la piastra paramotore in metallo (119 euro) e le barre di protezione (129 euro).

La Benelli TRK 702X con il tris di valigie in alluminio

Borse rigide e morbide per Moto Morini, ma bisogna aspettare

Mentre equipaggiare la X-Cape 700 richiederà se non altro una certa pazienza, dal momento che i primi accessori a lei dedicati saranno disponibili nella rete vendita 90 giorni dopo l’arrivo della moto - si parla quindi di luglio 2025, ed è allora che saranno svelati anche i prezzi. Tuttavia la scelta sarà piuttosto ampia. Saranno disponibili il tris di borse sia in alluminio sia in plastica morbida, il paramotore in metallo, il silenziatore slip-on, barre di protezione, la sella “rally” in un pezzo unico, la sella ribassata e le utilissime manopole riscaldabili.

Benelli TRK 702 X o Moto Morini X-Cape 700: quale scegliere?

Abbiamo visto come entrambe le moto abbiano ognuna vari punti di forza che possono farci simpatizzare per l'una o per l'altra. Naturalmente, una parte importante della scelta ha senso sia subordinata alle doti dinamiche che scopriremo tra non molto, in occasione di una bella comparativa. E chissà che mettendo nel gruppo anche le altre proposte di categoria non salti fuori qualche outsider sorprendente!

