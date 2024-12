Moto Morini, il 2024 è un anno positivo (trainato dalla X-Cape 650)

Sesto anno di Moto Morini nel Gruppo Zhongneng Vehicle: oltre 100 concessionari in Italia e oltre 250 in Europa, X-Cape la più venduta

A pochi giorni dal nuovo anno, Moto Morini e la best seller X-Cape tirano le somme di un 2024 – sesto anno come parte del Gruppo Zhongneng Vehicle – durante il quale sono arrivati risultati positivi non solo dal punto di vista delle immatricolazioni. Con un team composto da 34 risorse che operano nella sede di Trivolzio, infatti, Morini può contare su oltre 100 concessionari su tutto il territorio nazionale e su 16 importatori che garantiscono una capillare presenza con oltre 250 rivenditori dislocati in tutto il resto d’Europa.

MOTO MORINI X-CAPE: LA MORINI PIÙ VENDUTA

Nell'anno che sta per avviarsi al termine, Moto Morini ha confermato la sua presenza tra i brand più venduti in Italia, grazie al successo della X-Cape 650, che si è posizionata per gran parte dell’anno nella top 10 del cumulato moto Italia e si appresta a chiudere l’anno con oltre 2.000 mezzi immatricolati. Inoltre Moto Morini ha investito nel corso di questi mesi risorse importanti nell'organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale, tra cui i Moto Morini Riding Days, con ben 8 tappe in tutta Italia: Riding Season, Eicma Riding Fest, Biker Fest, Eternal City, Transitalia Expo, HAT Adventour Fest e Morini Day. Senza dimenticare che il marchio è stato anche protagonista nei principali eventi italiani del settore, come il Motor Bike Expo, ed EICMA.

MOTO MORINI: TANTE NOVITÀ 2025

Quest'anno Moto Morini ha anche ampliato il proprio raggio d'azione intraprendendo collaborazioni con la Milano Marathon e sponsorizzazioni della Pallavolo e della Pallacanestro Pavia. Il 2025 si prospetta come un anno di nuove sfide: l'obiettivo è infatti quello di consolidare e ampliare la propria presenza in Europa e l'ingresso in mercati strategici, anche perché di nuovi modelli in arrivo – qui tutte le novità – ce ne sono davvero tanti.

Pubblicato da Francesco Irace, 31/12/2024