Moto Morini Allthrike, a EICMA 2024 arriva l'adventure per neopatentati col 21''

Oltre alla 3 1/2, Moto Morini porta a EICMA 2024 un'altra importante novità moto pensata per i neopatentati (e non solo). Si chiama Alltrhike ed è una off-road di piccola cilindrata dall'indole adventure, con un design ricercato e uno pneumatico anteriore da 21''. La moto è snella e slanciata, con un serbatoio da 17 litri, una sella alta da terra 820 mm e un peso a secco di 170 kg.

Moto Morini Allthrike Profilo

ADVENTURE DA 44 CV La nuova Moto Morini Alltrhike è dotata di un bicilindrico in linea da 450cc Euro5+, capace di erogare 44 CV e 44 Nm di coppia, che spinge la moto fino a 155 km/h di velocità massima. La ciclistica prevede un telaio a traliccio in acciaio, un forcellone in alluminio, una forcella a steli rovesciati Kayaba da 41 mm con escursione da 210 mm completamente regolabile e un mono Kayaba con escursione da 190 mm altrettanto regolabile.

Moto Morini Allthrike Strumentazione

DOTAZIONE COMPLETA Il sistema frenante dotato di ABS con modalità off-road, si affida a un disco da 320 mm con quattro pistoncini davanti e a un disco singolo da 255 mm con 2 pistoncini dietro. I cerchi sono rigorosamente a raggi e ospitano pneumatici da 90/90 21'' e da 140/70 17'' (o in alternativa 140/80 17''). Infine, la dotazione comprende anche un sistema di navigazione intuitivo, un sistema di regolazione del parabrezza, e porte USB e USB-C. La moto sarà disponibile sul mercato italiano nel primo semestre 2025 ad un prezzo non ancora reso noto.



Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024