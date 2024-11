Moto Morini presenta la nuova X-Cape 700 2025

Era già nell'aria il passaggio a un nuovo motore Euro 5+ per la crossover di successo di Moto Morini e ora è ufficiale. X-Cape 700 è la nuova versione 2025 della moto di Trivolzio, con un motore aggiornato e più performante, oltre a una serie di novità minori. Scopriamo come cambia X-Cape e quando arriverà.

Moto Morini X-Cape 700 2025

Partiamo proprio dalla novità maggiore, il bicilindrico parallelo da 693 cc – ora Euro 5+ – capace di 71 CV a 8.500 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min, per una velocità massima di 185 km/h. Esteticamente nuova X-Cape 700 è più moderna, forse anche più simile alle X-Cape 1200 che debutta in veste ufficiale a EICMA 2024, ma ha anche nuove colorazioni e dettagli aggiornati. Primo tra questi il nuovo meccanismo di regolazione del plexi, lo scarico a mezza altezza, ma anche la doppia presa USB e USB-C. Sulla versione con cerchi a raggi arrivano di serie anche cavalletto centrale, paramani e, per il monoammortizzatore, il sistema di regolazione del precarico remoto.

VEDI ANCHE

Sembrano essere confermati, invece, telaio in acciaio e forcellone in alluminio, cerchi da 19'' e 17'' – anche in lega, ma solo in livrea Black Ebony – la forcella Marzocchi da 50 mm, il mono Kayaba (ora con controllo remoto del precarico sulla versione a raggi). Allo stesso modo restano al loro posto anche l'impianto frenante Brembo con dischi da 298 mm davanti e 255 mm dietro, l'ABS Bosch 9.1 disinseribile al posteriore e gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR.

Nuova Moto Morini X-Cape 700 2025 sarà disponibile in tre colorazioni – Red Passion, Carrara White e Black Ebony, quest'ultima sia a raggi che con cerchi in lega – nel corso del primo semestre del nuovo anno. I prezzi non sono ancora stati resi noti.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024