Moto Morini X-Cape 650: nel futuro c'è un nuovo motore

È stabilmente tra le dieci moto più vendute in Italia sin dalla sua uscita, apprezzatissima per il look da ''rally'' e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. La X-Cape è davvero un'ottima crossover – ve l'ho raccontata nella prova – ma il suo tallone d'Achille è certamente il motore, povero in termini di coppia e potenza. Ecco perché mi son fatto l'idea che nel 2025 vedremo la crossover Moto Morini rinnovata, proprio cominciando da lì...

INDIZIO NUMERO 1 Non so se vi siete accorti che la Casa di Trivolzio ha lanciato una nuova custom, la Calibro (ve l'ha raccontata Danilo qui). Se avete visto bene vi sarete resi conto che l'ultima Moto Morini non monta il bicilindrico parallelo frontemarcia da 649 cc dell'X-Cape e della gamma Seiemmezzo, ma una nuova unità da 693 cc, capace ora di 69 CV a 8.500 giri e 68 Nm di coppia a 6.500 giri. Non c'è bisogno di andare tanto lontano, il motore della nuova X-Cape c'è già...

INDIZIO 2 Da ormai oltre un anno la X-Cape è offerta in promozione con paramani e tris di valigie in alluminio inclusi nel prezzo. Una scelta quasi obbligata per giocarsi la partita con la rivale diretta, Benelli TRK 702X, anche lei con tris di valigie incluso, ma finora non sufficiente. Per dare il colpo di reni finale e provare a insidiare il dominio della pesarese serve qualcosa in più... Tipo un nuovo motore.

TRE INDIZI? FANNO UNA PROVA E va bene, manca l'ultimo indizio, ma mi sembra che ce ne siano abbastanza per supporre che la Moto Morini X-Cape 650 sia prossima a un aggiornamento: il nuovo motore montato sulla Calibro è perfetto per assolvere la mancanza di coppia e potenza dell'attuale bicilindrico. Questa la mia ''profezia'' sulla X-Cape, che segue quelle della nuova Yamaha R1 V4 e Ducati Panigale V2... Ne azzeccherò almeno una?

Pubblicato da Michele Perrino, 30/09/2024