Moto Morini Calibro: vieni a conoscere la nuova custom nell'Open Day

L'ultima novità Moto Morini, la custom Calibro – trovate qui la prova del nostro Danilo – sarà protagonista di un Open Day, per farsi conoscere dagli appassionati: se l'ultima novità della Casa di Trivolzio vi stuzzica, non potete perdervi questo evento.

Moto Morini Calibro, vista laterale

QUANDO Presso tutti i concessionari autorizzati Moto Morini, il 21 settembre, sarà tempo di Calibro Open Day. Oltre a essere un nuovo modello che si discosta per tipologia dall'attuale gamma 650 – X-Cape, STR e SCR – Calibro è anche la prima moto col nuovo motore Euro5+ cresciuto di cilindrata fino a 693 cc, per 69 CV e 68 Nm di coppia. L'appuntamento è per sabato 21 settembre: clicca qui per trovare il concessionario Moto Morini più vicino.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/09/2024