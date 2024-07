Moto Morini STR e SCR: nuovi accessori per le Seiemmezzo. Caratteristiche e prezzi

La gamma Seiemmezzo di Moto Morini si arricchisce di una nuova linea di accessori originali, spaziando dalle borse fino ad arrivare alle protezioni, passando per cupolini, cover, parafanghi e portatarga: scopriamo caratteristiche e prezzi dei nuovi pezzi per STR e SCR (qui la prova della Street, invece qui quella della Scrambler).

PER LA STREET Sulla STR arrivano il cupolino dal tocco neo-retrò, la copertura del codino e il puntale, che protegge la zona inferiore da possibili

impatti e fornisce una maggiore aerodinamica. Red Passion, Starlight White e Smoky Anthracite sono le colorazioni disponibili per questi tre accessori.

Per la STR disponibile anche un portatarga più alto che, insieme agli altri accessori, si aggiunge a quelli già disponibili, come le borse laterali, la borsa da serbatoio, le barre paramotore e le maniglie per il passeggero. I prezzi per i nuovi accessori sono rispettivamente di 99 euro per il cupolino, 59 euro per la cover sella e 119 euro per il puntale, mentre il portatarga alto è in vendita a 89 euro.

PER LA SCRAMBLER Per la Seiemmezzo SCR sono invece disponibili un nuovo parabrezza, un parafango più lungo e la sella piatta rialzata di colore nero. Come per la Seiemmezzo STR, questi accessori si aggiungono a quelli già disponibili: il traversino manubrio (disponibile nella versione Black

Sport pvc e Brown Eritage), le barre paramotore, le borse laterali e la borsa da serbatoio. I prezzi sono di 69 euro per il nuovo cupolino, di 59 euro per il parafango lungo e di 249 euro per la sella rialzata. Per maggiori informazioni sugli accessori Moto Morini potete visitare il sito nella sezione dedicata, cliccando qui.

SEIEMMEZZO IN PROMO La buona notizia è che la promozione sulla gamma Seiemmezzo è stata prorogata fino al 31 agosto: sono 650 gli euro di sconto sul prezzo, vantaggio che può essere utilizzato anche sull’acquisto dei nuovi accessori.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/07/2024