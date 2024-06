Moto Morini Seiemmezzo SCR: i motivi per sceglierla. La prova video

Voglia di libertà e di esprimere il proprio stile, perché no con un accenno di sana vanità. Chi sceglie una scrambler come la Moto Morini Seiemmezzo SCR lo fa per essere sempre “giusto”, che si trovi tra le vie affollate della movida, quanto tra i filari di un vigneto in cerca di evasione e con due accessori l’evasione può anche diventare un viaggio memorabile.

Moto Morini Seiemmezzo SCR: lo stile è un suo punto forte

Mi piace lo stile della Seiemmezzo SCR, una scrambler che non passa inosservata, per il suo aspetto autentico – con manubrio alto, sella in simil-pelle e le ruote a raggi – ma anche per l’ottima qualità con cui è realizzata: bella verniciatura, finiture di qualità, leve di freno e frizione regolabili, blocchetti retroilluminati. Non c’è nulla fuori posto.

Moto Morini Seiemmezzo SCR: il motore è un bicilindrico parallelo frontemarcia

Ma attenzione a non fermarsi all’apparenza, la Morini Seiemmezzo SCR mette sul piatto anche ottima componentistica: sospensioni regolabili KYB, freni Brembo e pneumatici Pirelli MT60RS, che non saranno perfetti per scalare una pietraia, ma offrono un buon compromesso tra il look off-road e la guidabilità su strada, con feeling e caratteristiche quasi da gomma stradale. E poi c’è il motore, che con 61 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 7.000 giri/min si adatta un po’ a tutte le situazioni, dal neofita in cerca della moto facile – magari depotenziata - al motociclista navigato.

Moto Morini Seiemmezzo SCR: Display TFT con connettività e navigazione

Le scrambler sono nate come moto semplici, ma non si può mica rimanere ancorati al passato? La Seiemmezzo SCR non ha controllo di trazione o mille riding mode tra cui perdersi, ma non rinuncia a uno strumento TFT dotato di connettività Bluetooth, ma anche di navigazione con mappa grazie all’app MotoFun, che consente di avere sott’occhio tutte le informazioni utili del caso per lanciarsi all’avventura – come autonomia e pressione degli pneumatici – oppure la svolta corretta per arrivare in orario all’aperitivo.

Moto Morini Seiemmezzo SCR: la sella è alta 810 mm

Della SCR mi piace anche la posizione di guida: con il manubrio alto e largo è facile indirizzarla tra le curve, la seduta a 810 mm da terra, invece, aiuta praticamente chiunque a toccare con facilità il terreno, anche grazie alla taratura morbida del mono che sotto al peso del pilota si siede. Nel traffico è agile e maneggevole, anche grazie all’ottimo raggio di sterzo… che fa comodo anche quando si finisce su un sentiero che porta al nulla e bisogna fare inversione, mica solo in città.

Moto Morini Seiemmezzo SCR: in off-road

Sa far divertire su strada? La risposta è sì. La Scrambler, con quel manubrio bello largo, dà un gran feeling soprattutto nello stretto, dove risulta facile da manovrare e agile, ma non mostra il fianco quando c’è da fare qualche bel curvone a velocità sostenuta, e il carattere del motore si sposa sia alla guida in relax, sia a qualche bella tirata, con medi convincenti. Il setting morbido mi piace su una scrambler, lo trovo giusto per un po’ tutte le situazioni, dall’asfalto rotto ai dossi delle città, per finire al fuoristrada leggero. E se poi le condizioni dovessero migliorare bastano due click e iL gioco è fatto.

Moto Morini Seiemmezzo SCR: con gli accessori diventa una piccola viaggiatrice

Altro punto a favore della Seiemmezzo scrabler è il prezzo: 7.390 euro, volendo per aver accesso anche al fantastico mondo del turismo avventura Morini ha messo a punto una linea di accessori per renderla pronta al viaggio: borse laterali da 12 l ciascuna, una borsa da serbatoio, oltre a paramani, cupolino maggiorato, protezioni tubolari

Motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 649 cc Potenza 61 CV a 8.250 giri Coppia 54 Nm a 7.000 giri Telaio Traliccio in acciaio, interasse 1.425 mm Ruote 120/70-18 ant. - 160/60-17 post. Freno anteriore Doppio disco da 298 mm, pinze flottanti a doppio pistoncino Brembo Freno posteriore Disco singolo da 255 mm, pinza a doppio pistoncino Brembo Sospensione anteriore Upside-Down Kayaba 43 mm, escursione ruota 120 mm, regolabile in precarico molla, controllo idraulico in estensione e compressione Sospensione posteriore Kayaba monoshock escursione ruota 120 mm, regolabile in precarico molla, controllo idraulico in estensione Altezza sella 810 mm Dimensioni 2150 x 820 x 1120 mm Serbatoio 16 litri Peso a secco 200 kg Prezzo da 7.390 euro