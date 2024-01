Moto Morini: consulenza strategica per PR e comunicazione alla MarroneCattelan

Moto Morini affida, per il 2024, la consulenza strategica per attività di PR e comunicazione alla società MarroneCattelan

Sarà la società MarroneCattelan, nel 2024, a curare la consulenza strategica per attività di PR e comunicazione per conto di Moto Morini. L'Azienda di Trivolzio inizia un nuovo percorso dopo due anni con l'agenzia Yes!.

PAROLA D'ORDINE ''CRESCERE'' L'obiettivo di Moto Morini è di espandersi, aumentando volumi di vendita, presenza e visibilità.“Siamo entusiasti nell’ intraprendere questo nuovo percorso con la MarroneCattelan perché cercavamo un partner strategico-creativo che ci supportasse nel nostro progetto di sviluppo e nel raccontare una grande storia italiana come la nostra, attraverso competenze mirate al settore e con quel pizzico di passione che nel mondo delle due ruote non può mancare. Il nostro obiettivo per il 2024 è far crescere sempre di più i volumi di vendita aumentando la presenza e la visibilità del brand e sono convinto che la MarroneCattelan, grazie alla sua grande esperienza, potrà supportarci al meglio in questo progetto” racconta Alberto Monni, General Manager Moto Morini. Dall'Azienda italiana un sentito ringraziamento all’agenzia Yes! che negli ultimi 2 anni ha supportato le attività di PR e Comunicazione del Marchio contribuendo alla sua crescita.

CONSAPEVOLEZZA La MarroneCattelan avrà come obiettivo il supporto del Brand nella definizione della strategia di comunicazione e media e nelle attività di Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa. Lo scopo della collaborazione risiede nell’ incrementare la consapevolezza del brand sul territorio nazionale, mediante l’implementazione di attività di comunicazione corporate e di prodotto verso la stampa, i social, gli opinion leader e i principali stakeholders.

