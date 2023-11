Moto Morini presenta la nuova Milano 1200 2024 a EICMA 2023

Moto Morini rispolvera un altro nome mitico, quello della Milano: la nuova naked col motore 1200 Corsa Corta EVO, completamente riprogettato. Milano torna nel 2024, scopriamo come è fatta.

Rispetto alla ''vecchia'' Milano, la nuova diventa più moderna, con un faro a LED che sembra richiamare quello della 6 1/2 STR. Una Milano più ricercata la nuova, con i foderi forcella colorati di nero e diverse finiture – tra la piastra che lega telaio e motore, i profili del radiatore e il codino – color alluminio. A cambiare rispetto alla precedente versione anche il telaio, ora con una nuova struttura tubolare.

Moto Morini Milano 2024

La nuova naked si presenta con fari full LED ma il suo cuore è il 1200 a V di 87°, il CorsaCorta EVO, riprogettato per le nuove normative Euro5+ e ora capace di oltre 125 CV e 230 km/h di velocità massima. Il propulsore è incastonato in un telaio in alluminio – il telaietto è in acciaio – mentre il nuovo forcellone, realizzato ora interamente in alluminio, ha permesso di ridurre notevolmente il peso rispetto al componente utilizzato sul modello precedente. Forcella e monoammortizzatore, entrambi pluriregolabili, fanno il pari con l’impianto frenante, realizzato in collaborazione con Brembo, che vede una pinza monoblocco a mordere i due dischi da 320 mm all'anteriore. I cerchi in lega da 17”, che presentano un design ricercato, montano pneumatici Pirelli in misura 120/70 e 190/55. Completano il quadro delle misure della nuova Milano l'interasse di 1.500 mm, l'altezza sella di 800 mm e il peso inferiore ai 210 kg in ordine di marcia.

Sulla nuova Moto Morini Milano 2024 troviamo anche schermo TFT a colori da 5’’ con comandi al manubrio retroilluminati e sistema di comunicazione bluetooth integrato che consente di gestire simultaneamente un telefono e due dispositivi auricolari. Si aggiorna tutto il pacchetto dell'elettronica che ora, grazie ai 4 riding mode, agisce sull’erogazione del motore e sui controlli di stabilità e frenata per permettere la configurazione ideale a ogni pilota.

La data di arrivo e il prezzo della nuova Moto Morini Milano 2024 non sono ancora stati resi noti: nel corso di EICMA cercheremo di andare a caccia di maggiori informazioni.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023