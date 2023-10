Moto Morini star di EICMA 2023: in arrivo X-Cape 1200 e ben tre altre novità

Ad EICMA 2023 riflettori puntati su Moto Morini che annuncia la presentazione di ben quattro nuovi modelli, dopo la presentazione della Calibro 650 (qui il primo contatto). A dare l’annuncio un post sulla pagina Instagram ufficiale della casa di Trivolzio in cui si conferma che la prima delle quattro protagoniste sarà la tanto attesa X-Cape 1200. Ecco cosa sappiamo della nuova maxi enduro e cosa ipotizziamo sulle altre novità.

X-CAPE 1200 ALL’ATTACCO Moto Morini sta spingendo forte in termini di vendite e di immagine, e pare proprio voglia rilanciare ad EICMA 2023 presentando la maxi enduro X-Cape 1200 in veste definitiva e, oltre a lei, altri tre modelli ancora ignoti... Sulla X-Cape 1200 avevamo già fatto qualche ipotesi con Michele (qui il suo articolo), grazie alle foto finite in rete: il design, strettamente imparentato a quello dakariano della sorellina 650 (capace di vincere la nostra comparativa crossover entry level). sembrerebbe essere più massiccio e la componentistica più raffinata. Si suppone che il motore V2 Corsa Corta da 1.187 cc sia derivato da quello che equipaggiava la Granpasso 1200, ma è lecito aspettarsi delle importanti differenze a livello di elettronica e di potenza (si ipotizza che possa avvicinarsi a 140 CV) per tenere il passo dell’agguerrita e variegata concorrenza. Oggi nel segmento delle Maxi ognuno ha la propria filosofia: c’è Ducati che punta su prestazioni esagerate con la sua Multistrada V4, c’è la nuova BMW R 1300 GS che gioca la carta del perfetto equilibrio, Moto Guzzi ha la nuovissima Stelvio (anch’essa vedrà la luce all’EICMA 2023, qui la presentazione) che mette in gioco design e tecnologia senza esagerare con la cavalleria. Vedremo dove si collocherà la X-Cape 1200 e quali frecce avrà al suo arco.

E LE ALTRE TRE? Mentre attendiamo trepidanti la presentazione della X-Cape 1200 non possiamo ignorare la suspance che Moto Morini ci regala dicendo che nello stand del salone di Milano appariranno ben altri tre nuovi modelli. Nessuno ancora sa di cosa si tratti per cui non possiamo far altro che muovere ipotesi: potrebbe nascere un modello che affiancherà la neonata X-Cape 1200 condividendo il suo motore? Potrebbe arrivare un’altra 650? Oppure bolle in pentola un terzo progetto totalmente nuovo? Non possiamo far altro che ribadire che quest’anno Moto Morini potrebbe essere una delle grandi protagoniste di EICMA 2023.

