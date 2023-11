Moto Morini presenta la Corsaro Sport 2024 a EICMA 2023

Dalla base tecnica della nuova Corsaro 750 ecco la Corsaro Sport 2024, sportiva di Moto Morini. Scopriamo la nuova carenata con motore bicilindrico a V di 90° da 750 cc.

Anche se condivide la base tecnica della nuova naked Corsaro 750, la Sport è un'altra cosa dal punto di vista estetico. L'avvolgente carena, molto attilata sui fianchi, svela solo l'estremità del cilindro posteriore. Anche in questo caso il serbatoio è promimente, mentre il codino sfugge verso il posteriore, con i due terminali di scarico che spuntano nella sagoma della moto. Anche qui, come sulla nuda, la componentistica di qualità si annusa già al primo sguardo...

Il nuovo bicilindrico a V di 90° da 749 cc è lo stesso della Corsaro 750: carter secco, per compattare le dimensioni del motore stesso, e albero motore controrotante sono il suo biglietto da visita. La potenza massima è di 96 CV mentre sono oltre 210 km/h di velocità massima: ciononostante la Corsaro Sport, proprio come la versione naked, sarà disponibile anche in versione depotenziata a 48 CV.

Moto Morini Corsaro Sport 2024

Il telaio della nuova Corsaro Sport – in alluminio, mentre il telaietto posteriore è in acciaio – è accoppiato anche in questo caso a un forcellone in alluminio e lavora con una forcella rovesciata e un monoammortizzatore con leveraggio progressivo pluriregolabili. I cerchi da 17'' in alluminio con pneumatici in misura 120/70 e 190/55, ospitano freni a disco: davanti una coppia da 320 mm con pinze monoblocco Brembo, dietro un disco da 220 mm. L'interasse della nuova Corsaro 750 è di 1.462 mm, come sulla Corsaro 750, ma la sella della sportiva sale a quota 840 mm, col peso che si mantiene anche in questo caso inferiore ai 200 kg in ordine di marcia.

Niente è stato ancora svelato in merito alla data di arrivo nei concessionari né al prezzo della nuova Moto Morini Corsaro Sport 2024: a EICMA 2023 cercheremo di saperne di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023