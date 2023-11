Moto Morini presenta la nuova Corsaro 750 a EICMA 2023

Moto Morini riporta in vita anche Corsaro, con la nuova 750: motore, differenze, data di uscita e prezzi in video da EICMA

Moto Morini riporta in vita lo storico nome Corsaro con la nuova 750 model year 2024. La nuda, dallo stile moderno, porta in dote una dotazione ricca e un motore bicilindrico a V di 90°. Scopriamo la nuova Corsaro 750.

Design e dotazioni

Motore

Ciclistica

Uscita e prezzi

DESIGN E DOTAZIONI

Linea aggressiva col frontale a punta e i 4 punti luce con funzione DRL a fare da firma luminosa. La nuova Moto Morini Corsaro 750 si mostra così, come una naked sportiva, con un muso spigoloso e un serbatoio imponente. A colpo d'occhio si nota subito la componentistica di qualità, dalla pinza freno monoblocco passando per il motore bicilindrico a V di 90° mentre al posteriore, nel codino, c'è l'oblò per il livello dell'olio motore, una scelta decisamente ardita.

MOTORE

Il nuovo bicilindrico a V di 90° da 749 cc vanta soluzioni di pregio, come il carter secco, per compattare le dimensioni del motore stesso, e l'albero motore controrotante: il risultato sono 96 CV di potenza e oltre 210 km/h di velocità massima, ma la Corsaro 750 sarà disponibile anche in versione depotenziata a 48 CV.

VEDI ANCHE

Moto Morini Corsaro 750 m.y. 2024

CICLISTICA

Il telaio della nuova Corsaro – in alluminio, mentre il posteriore è in acciaio – è accoppiato a un forcellone in alluminio e lavora con una forcella rovesciata completamente regolabile e un monoammortizzatore con leveraggio progressivo. I cerchi da 17'' in alluminio con pneumatici in misura 120/70 e 180/55, ospitano freni a disco: davanti una coppia da 320 mm con pinze monoblocco Brembo, dietro un disco da 220 mm. L'interasse della nuova Corsaro 750 è di 1.462 mm, con la sella a quota 820 mm, mentre il peso è inferiore ai 200 kg in ordine di marcia.

USCITA E PREZZO

Niente è stato ancora svelato in merito alla data di arrivo nei concessionari né al prezzo della nuova Moto Morini Corsaro 750 2024: a EICMA 2023 cercheremo di saperne di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023