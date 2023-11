Moto Morini X-Cape 1200 2024: la nuova maxi enduro a EICMA 2023

Tra le tante novità presentate a EICMA 2023 da Moto Morini, ecco anche l'attesa X-Cape 1200. La nuova maxi enduro, equipaggiata col V2 CorsaCorta EVO 1200, porta in dote una bella dotazione elettronica. Scopriamo com'è fatta la globetrotter italiana.

Come è riuscita a fare la sorellina, la X-Cape 650, anche la 1200 si propone di richiamare il mondo del rally. Sviluppo molto verticale, con le forme che si stringono al massimo nella parte alta, dove il cupolino e il plexi ricordano moltissimo le moto dakariane, insieme al serbatoio, alto e voluminoso. Forse non proprio adatta a solcare i deserti, la X-Cape 1200 si propone certamente di viaggiare molto, anche per merito di un'elettronica degna di una grande viaggiatrice...

Anche lei, come la nuova Milano, monta il bicilindrivo a V di 87°, il CorsaCorta EVO. Il motore, rivisto e in linea con l'omologazione Euro5+, ora eroga oltre 125 CV di potenza massima, per una velocità di oltre 230 km/h. Sul fronte elettronica, oltre ai 4 riding mode che agiscono su erogazione, controlli di stabilità e frenata – l'ABS è di tipo Cornering – arrivano anche cruise control e sistema di rilevamento dell'angolo cieco. Non manca, inoltre, il sistema di rilevamento della pressione degli pneumatici.

Moto Morini X-Cape 1200

Telaio a traliccio in tubi – misto alluminio-acciaio – e forcellone in alluminio sono lo scheletro della nuova Moto Morini X-Cape 1200: le sospensioni, una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e un monoammortizzatore con leveraggio progressivo, hanno escursione di 180 mm, mentre i cerchi a raggi in misura 19'' e 17'', montano pneumatici tubeless in misura 120/70 e 170/60. L'impianto frenante Brembo, invece, vede una coppia di dischi da 320 mm morsi da pinze monoblocco ad attacco radiale davanti, mentre dietro c'è un disco da ben 280 mm con pinza fissa. Completano il quadro un interasse di 1.545 mm, il peso in ordine di marcia inferiore ai 250 kg e un'altezza sella di 860 mm.

La data di commercializzazione e il prezzo della nuova Moto Morini X-Cape 1200 2024 non sono ancora stati resi noti, da EICMA cercheremo di scoprire qualcosa di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023