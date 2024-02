Moto Morini X-Cape 650: la novità 2024 è la Black Ebony

Nell'ultima edizione di EICMA gli occhi, allo stand Moto Morini, erano tutti puntati sulle novità 2024. X-Cape 1200, le nuove Corsaro e la Milano, ma anche la piccola X-Cape 650, che ha già raccolto il suo successo, ha qualcosa da dire per il 2024: la crossoverina, protagonista – e vincitrice – della nostra comparativa 2023, si presenta col nuovo anno in una veste più dark: scopriamo la colorazione Black Ebony.

COME CAMBIA Invariata sotto il profilo tecnico, col bicilindrico parallelo frontemarcia da 650 cc per 60 CV e 54 Nm, le sospensioni ampiamente regolabili e l'impianto frenante Brembo, la X-Cape 650 si rinnova sotto il profilo cromatico con questa livrea dotata della finitura nera. Confermata, come annunciato sul finire dell'anno scorso, la funzionalità del sistema di navigazione integrato tramite l'App MotoFun, per visualizzare mappe e percorsi direttamente sul display TFT da 7'' (qui trovate la nostra recensione).

Moto Morini X-Cape 2024: la 650 nella nuova colorazione Black Ebony



DISPONIBILITÀ E PREZZO La Moto Morini X-Cape 650 2024 è così disponibile nei concessionari in 4 colorazioni: rossa e nera, bianca-rossa-nera, grigia e nera e nella nuova Black Ebony, con prezzi a partire da 7.190 euro. Fino alla fine di febbraio, inoltre, è in promozione (qui trovate tutte le promo del mese): tris di valige e paramani sono inclusi nel prezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2024