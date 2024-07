Moto Morini: Calibro e Calibro Bagger, le custom arrivano sul mercato. Ecco il prezzo

Lo scorso autunno Moto Morini aveva mostrato in anteprima la sua nuova custom Calibro e oggi la novità è in arrivo sul mercato italiano. Vi presentiamo Calibro e Calibro Bagger col ''nuovo'' motore 700: tutte le caratteristiche tecniche e i prezzi delle due novità.

Le nuove Moto Morini Calibro e Calibro Bagger

Calibro e Calibro Bagger sono pensate e progettate dal Centro Stile Italiano del brand di Trivolzio con la Bagger che si differenzia per la presenza di borse laterali rigide da 19 litri e batwing di serie. Per entrambe fanali full LED e – sorpresa – non il motore da 649 cc della gamma seiemmezzo, bensì un bicilindrico parallelo 4 tempi raffreddato a liquido da 693 cc – cilindrata, alesaggio e corsa ci dicono che è identico a quello delle 700 di Cfmoto – capace di una potenza di 69 CV a 8.500 giri/min e di una coppia di 68 Nm a 6.500 giri/min, per 175 km/h di velocità massima.

Telaio a doppia culla e forcellone, entrambi in acciaio, sono lo scheletro di Calibro e Calibro Bagger. Una forcella tradizionale da 41 mm davanti e a una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico dietro permettono 120 mm e 100 mm di escursione, mentre l'impianto frenante si basa su un disco anteriore da 320 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e un disco posteriore da 255 mm, anch'esso con pinza flottante, il tutto sotto l'egida dell'ABS Bosch. I cerchi in lega, da 18'' e 16'', montano pneumatici tubeless 130/70 e 180/65 (in alternativa c'è il 180/70).

Moto Morini: Calibro Bagger 3/4 anteriore

Con un peso a secco di circa 200 kg, la seduta ribassata a 725 mm da terra, promettono facilità di manovra anche a chi non spicca per altezza. L'interasse è di 1.490 mm, il serbatoio da 15 litri. Il display analogico-digitale dà un tocco retrò, ma non manca la presa USB per la ricarica dello smartphone.

Moto Morini: Calibro e Calibro Bagger

Moto Morini Calibro è disponibile in Fire Red e Shark Grey, mentre la versione Bagger in Quartz Black. Oltre alla versione a potenza piena, le Calibro sono proposte anche a 35kW, ideali per i possessori di patente A2. Il prezzo di lancio per Calibro e Calibro Bagger è rispettivamente di 7.090 e 8.190 euro.

Alberto Monni, General Manager di Moto Morini.“Il lancio di Calibro rappresenta uno stimolo per tornare a confrontarci con il pubblico che ama il segmento custom. Ci siamo ispirati, come chiunque pensi all’universo delle moto di questo genere, all’atmosfera delle highway americane, ma abbiamo realizzato un prodotto dalle caratteristiche indiscutibilmente italiane. Puntiamo a conquistare uno spazio nel mercato attraverso i valori che ci contraddistinguono: lo stile unico del nostro design, l’affidabilità e l’equilibrio tra ciclistica e meccanica che assicura un piacere di guida totale”

Pubblicato da Michele Perrino, 03/07/2024