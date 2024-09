Moto Morini X-Cape: la miglior crossover "entry" è anche la più a buon mercato? La prova

Ben 1.000 km in sella alla Moto Morini X-Cape 650, una delle 10 moto più vendute in Italia – trovate qui la classifica aggiornata ad agosto 2024 – nonché la crossover entry level di maggior successo in Italia subito dietro a un'altra italo-cinese, la best seller Benelli TRK 702X. Ciononostante, secondo me, è lei la migliore della categoria. Ecco perché.

X-Cape 650

THE WINNER IS... Già a suo tempo ne decretammo il successo in redazione – trovate qui la comparativa, se ve la siete persa – ma oggi, dopo 1.000 km in sella, posso affermare di conoscerla un po' meglio. I suoi pregi sono stati confermati ed è spuntato anche qualche difetto, ma ciononostante la X-Cape resta davvero un'ottima moto se si considera il rapporto qualità-prezzo. Andiamo allora ad analizzare, per punti, pro e contro, partendo proprio dai difetti.

IL CALORE DEL MOTORE Nel 2024 è difficile trovare moto fresche. Sappiamo che le norme antinquinamento rendono davvero arduo il compito alle case e la X-Cape 650, purtroppo, non fa eccezione. Nonostante si tratti di un bicilindrico parallelo frontemarcia il calore che arriva sulla sella e si scarica sull'interno coscia, è notevole: in certi momenti sembra quasi che sia un V-Twin col cilindro sparato proprio verso le... parti basse. Sì, nelle giornate più torride di questa estate 2024 ero in sella e anche in autostrada o in extraurbano – non solo in città fermo al semaforo – ho sentito molto caldo. Un aspetto che non era emerso nel corso della nostra comparativa dello scorso anno, girata in autunno, con temperature più miti.

La Moto Morini X-Cape su strada

FRENO ANTERIORE ''SPOMPO'' La frenata della X-Cape è più che buona, sia per modulabilità che potenza, davanti come dietro. Guidandola un po' più a lungo, però, il feedback della leva al manubrio non mi fa impazzire: nella prima parte della corsa, infatti, offre pochissima resistenza e solo dopo qualche centimetro inizia a funzionare a dovere. Niente di grave, ma una leva più progressiva nella parte iniziale non mi sarebbe affatto dispiaciuta.

POCA GRINTA Il ''frullino'' da 649 cc per 60 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 7.000 giri/min non è propriamente il motore più prestante in circolazione. Fa rumore, frulla appunto, ma la spinta è sempre molto lineare, un po' troppo. Alla Moto Morini manca un po' di coppia, più che la potenza in sé, il che è un vero peccato. Di buono, però, c'è che il bicilindrico è bravo a scendere in basso e a non strappare: non bisogna pretendere troppo da lui, meglio prendersela con calma che ''correre''. C'è qualche rumorosa vibrazione, in particolare delle plastiche del serbatoio, che si intensifica intorno ai 4.000 giri/min e poi sparisce, ma per fortuna in autostrada a velocità codice non ci sono problemi.

UN FIGURINO Tolti di mezzo i difetti, ecco che veniamo ai pregi – tanti – di questa X-Cape 650. Il primo è l'estetica, davvero aggraziata: snella, slanciata verso l'alto, con quel cupolino piccolo, quasi a voler fare la 450 dakariana. L'estetica convince e anche le colorazioni sono belle: nera e rossa va per la maggiore, ma è molto bella anche la bianco-rossa, per non parlare della Gold Wheels Edition, ancor più stilosa. Insomma, la X-Cape sa attrarre prima di tutto a colpo d'occhio.

Una X-Cape accessoriata col tris di valigie

HA QUASI TUTTO Fino alla fine di ottobre prosegue la promozione che regala, compresi nel prezzo, tris di valigie in alluminio e paramani, per un valore di oltre 1.300 euro. Ormai è un anno che la piccola X-Cape viene venduta così, quindi una promo davvero lunga che ha permesso a tanti acquirenti di portarsi a casa una moto super completa nella dotazione. Il tris di valigie, inoltre, è davvero ben realizzato: si monta e si smonta facilmente, ma soprattutto è rifinito molto bene, con tessuto all'interno di borse e bauletto, una finitura davvero premium per una moto che costa 1/3 delle grandi maxi adventure (che solitamente non hanno valigie così ben fatte all'interno). Brava Moto Morini!

GUIDA GIUSTA Ma l'X-Cape è soprattutto una bella motina da guidare. Certo, non l'avantreno granitico di una supersportiva, né il comfort di una maxi enduro con sospensioni elettroniche e 250 mm di escursione, ma si fa rispettare. Da fermo e a bassa velocità, nonostante non sia una piuma – siamo a circa 225 kg in ordine di marcia – non sembra di spostare un incudine, anzi. Basta davvero poco per guadagnare quella sensazione di leggerezza e agilità. La configurazione di base delle sospensioni sembra perfetta per l'utilizzatore medio: chi compra una moto così, solitamente, non è uno smanettone che guida ginocchio a terra, tanto per capirsi. Questo non significa che non si possa scorrere bene tra le curve, anzi, utilizzando uno stile di guida morbido risulta molto piacevole e si possono fare delle belle pieghe, anche complici gli ottimi pneumatici on/off Pirelli Scorpion Rally STR.

Moto Morini X-Cape 650 in piega

COME TU MI VUOI Il setting molto morbido della X-Cape 650 è così capace di assecondare bene la strada anche quando si fa imperfetta. Insomma, pronti-via è perfetta per godersela a spasso, da soli o in coppia. La cosa bella è che le sospensioni sono regolabili quasi completamente – al mono manca la compressione – cosa che quindi dà la possibilità di settarla ad hoc per le proprie esigenze e il proprio stile: personalmente, usandola quasi completamente da solo e comunque cercando di guidare a passo ''svelto'', vorrei un po' più di sostegno dalla forcella. Proverò ad aumentare leggermente il precarico e a chiudere di qualche click compressione ed estensione, per vedere se nel misto si fa più affilata...

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO In definitiva la Moto Morini X-Cape 650 è davvero una motina completa, alla quale manca poco, soprattutto grazie alla promo che fornisce compresi nel prezzo paramani e tris di valigie. Non le farebbe male qualche Nm di coppia in più, per accelerazioni più ''pimpanti'' – cambiare corona o pignone potrebbe migliorare la situazione, spendendo poco – magari un cruise control, per chi, nonostante i 60 CV, vuole arrivare in capo al mondo e fare tanti km in autostrada. Ma si tratta di farle davvero le pulci, perché anche alcune competitor più costose non lo offrono di serie... In compenso, nonostante queste ''mancanze'' ti ripaga di un bello stile, una guida appagante e un rapporto qualità-prezzo davvero notevole, soprattutto se si pensa alla super promo che include gli accessori. Ci sono moto migliori? Ovviamente, ma per meno di 8.000 euro quante moto – nuove – così potete portarvi a casa? Secondo me, capaci di fare quello che fa lei, nessuna.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/09/2024