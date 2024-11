Moto Morini 3 1/2, la piccola naked torna 50 anni dopo il suo debutto

Reinterpreta in chiave moderna il modello storico "Sport" del 1974. È leggera, stilosa e perfetta per i neopatentati

Per il grande ritorno la Moto Morini 3 1/2 ha scelto il palcoscenico di EICMA 2024. Ben cinquant'anni dopo il suo debutto, la piccola naked torna per sorprendere il suo pubblico reinterpretando in chiave moderna un modello storico del 1974 firmato da Franco Lambertini. È stilosa, leggera e facile da guidare, ed è pensata soprattutto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo delle due ruote (è infatti guidabile da neopatentati).

Moto Morini 3 1/2 Faro

DESIGN CLASSICO E MODERNO Costruita con la tipica cura che caratterizza tutte le Moto Morini, la nuova 3 1/2 mostra linee contemporanee ed evocative al tempo stesso, col faro tondo, il serbatoio allungato, i semimanubri, la forma dello scarico e il codino slanciato. Il tutto impreziosito dal classico colore rosso che dona un pizzico d'eleganza alla moto.

Moto Morini 3 1/2 Profilo

MOTORE DA 32,6 CV A spingerla ci pensa il motore bicilindrico da 350 cc V2 Euro5+, capace di erogare una potenza di 32,6 CV e 31 Nm (e di raggiungere i 150 km/h di velocità massima), abbinato a un tradizionale cambio manuale a sei marce. La ciclistica si avvale di un telaio monotrave a doppia culla in acciaio e di un forcellone in alluminio, che dialogano con una forcella a steli rovesciati da 43 mm e con un mono cantilever regolabile nel precarico. Insomma, un pacchetto semplice ma di qualità.

Moto Morini 3 1/2 Cockpit

ARRIVA IN ESTATE Il sistema frenante, invece, si affida a un disco singolo da 300 mm con pinza a quattro pistoncini davanti e a un disco da 255 mm con pinza a due pistoncini dietro, mentre il peso a secco della moto dichiarato è inferiore ai 165 kg. Completano il quadro la sella dalla forma sinuosa, posta a 780 mm da terra, il serbatoio dalla capacità di 15 litri e le ruote in lega leggera con misure 110/70 17'' davanti e 150/60 17'' dietro. La nuova Moto Morini 3 1/2 sarà disponibile presso le concessionarie italiane a metà 2025, con prezzi non ancora resi noti.





Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024