Benelli TRK 502 X, 702 e 702X: la nuova promozione 2025

Nuovo anno e nuova promozione per Benelli TRK: 502 X, 702 e 702X, infatti, beneficiano di una nuova offerta anche in questi primi mesi del 2025. Scopriamo di cosa si tratta e fino a quando è in vigore l'offerta.

Benelli TRK 502 X, 702 e 702X: la promozione 2025

Benelli TRK 702X Dune Sea: in off-road si sente un po' il peso

La promozione, già valida su Benelli TRK 502 X, 702 e 702X, è stata prorogata anche nel 2025: immatricolando una delle adventure di Benelli entro il 30 aprile 2025, infatti, il cliente riceverà in omaggio un tris di valigie incluso nel prezzo. Per la TRK 502 X, il prezzo di listino è di 5.990 euro, mentre per le bestseller TRK 702 e TRK 702X il prezzo di listino è di 7.490 euro (franco concessionario). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Benelli, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/02/2025