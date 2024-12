Benelli chiude il 2024 positivamente: ecco qual è il segreto del successo

Anche il 2024 si conferma per Benelli un'ottima annata, caratterizzata da una leadership sul mercato delle moto in Italia grazie alle performance ottenute dalla TRK 702 (qui i dati del mercato con le moto più vendute). Ma tra i punti salienti che hanno portato Benelli alla forte posizione in cui è oggi, c’è anche la forza di una rete di concessionari che, negli ultimi dodici mesi, ha visto l’ingresso di ben dieci nuovi punti vendita situati in tutta Italia, sino all’apertura di Cavauto Motorcycle ad Anzano del Parco (CO). Dunque, in totale si contano 180 tra punti vendita e assistenza, supportati quotidianamente dalla sede centrale a Pesaro.

“Siamo orgogliosi di annunciare che, nel corso dell’anno appena concluso, la nostra rete commerciale si è ulteriormente rafforzata, consolidando così la posizione di Benelli in Italia” ha dichiarato Gianni Monini, Direttore Commerciale Italia. “Grazie ad un lavoro costante e ad una forte sinergia con i nostri concessionari, la nostra presenza sul territorio cresce sempre di più. Nel frattempo, però, stiamo lavorando anche per migliorare la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti”. In merito poi al successo di Benelli nel mercato, in particolar modo a quanto riscosso dalle TRK 702 e TRK 702 X – che ha venduto quasi 7.000 unità da inizio anno – Monini ha continuato: “Questo risultato straordinario non sarebbe mai stato possibile senza l’impegno congiunto dei nostri concessionari, con cui affrontiamo le sfide del mercato e coi quali condividiamo una forte passione. Guardiamo al nuovo anno con entusiasmo, pronti a raggiungere nuovi traguardi continuando a crescere insieme”.

E guardando proprio al 2025 che sta per arrivare, è già tempo per Benelli di portare sul mercato tutte le novità presentate in occasione di EICMA 2024: dalle sportive Tornado 400 e Tornado 550, alla stilosa cruiser Leoncino Bobber 400, passando per le più versatili BKX e BKX S, nelle cilindrate 125 e 300 cc.

