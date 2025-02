Cfmoto 800MT-X 2025: svelato il prezzo della nuova maxi enduro

La nuova Cfmoto 800MT-X 2025 sta arrivando. La nuova maxi enduro è quasi pronta, insieme alla cugina 700MT ADV – altra novità 2025 –, a debuttare sul mercato. Scopriamo versioni e prezzi della nuova moto.

Cfmoto 800MT-X 2025: versioni e prezzi

Le Cfmoto 800MT-X 2025

Della nuova Cfmoto 800MT-X 2025 vi abbiamo raccontato tutto qui, da EICMA, ma ora è stato reso noto anche il prezzo della nuova maxi enduro. Disponibile in due versioni, una con sella a 830 mm, l'altra con sella a 870 mm (e sospensioni dalla maggiore escursione), la nuova 800MT-X 2025 sarà in vendita con un prezzo di 9.490 euro.



