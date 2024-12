Cfmoto, in arrivo una sportiva da 750 cc? In Cina c'è già...

È già stata registrata in Cina, ma non sappiamo se e quando arriva eventualmente in Europa. Si tratta di una nuova supersportiva che il marchio CFMoto ha recentemente lanciato, dopo aver presentato a EICMA la 675SR, con l'obiettivo di espandere la propria gamma moto in tutti i segmenti. Si chiama 750SS (ma negli altri mercati potrebbe chiamarsi anche 750 SR-R) e ha un design aggressivo con un'aerodinamica curata nel dettaglio, come dimostrano le ali anteriori in perfetto stile ''corse''.

QUATTRO SCARICHI Sulla 750SS si fanno notare inoltre i quattro scarichi alti, le prese d'aria sui freni a disco, un forcellone monobraccio, un telaio in acciaio, pinze freno anteriori Brembo ad attacco radiale. La moto monta un motore quattro cilindri in linea da 749 cc capace di erogare una potenza dichiarata di 110 CV che la spingono a 230 km/h di velocità massima. Il tutto per un peso dichiarato di 213 kg circa. Sul fronte dell'elettronica dovrebbe esserci il controllo della trazione e il controllo del sollevamento della ruota posteriore e un cambio quickshifter, oltre all'ABS a due canali di Continental.

CRESCITA COSTANTE Dunque, prosegue il percorso di crescita di Cfmoto, marchio sempre più attivo in tutti i mercati. Ricordiamo infatti che non molte settimane fa a EICMA 2024, oltre alla sopra citata 675SR, è stato presentato un motore V4 da 1.000 cc che presumibilmente equipaggerà una supersportiva che potrebbe essere svelata nel corso del 2025. Pertanto, non ci resta che attendere i prossimi mesi per conoscere meglio l'evoluzione del Marchio nel segmento delle sportive in Italia...

Pubblicato da Francesco Irace, 19/12/2024