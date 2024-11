Cfmoto 700MT 2025: quasi come le MT grandi

A distanza potresti quasi scambiarla con la 800MT, la crossover top di gamma Cfmoto. Si tratta invece della 700MT 2025, che riprende le linee delle grandi. Scopriamo come è fatta da EICMA 2024.

Il look è quello più deciso delle 800MT, con becco accennato e gruppo ottico full LED, cerchi a raggi tangenziali, protezioni tubolari e scarico alto. 700MT 2025, però si mantiene più semplice, a partire dalla sella, a 800 mm di altezza, per facilitare il compito anche a chi non cerca a tutti i costi una crossover allterrain. Per lei display TFT a colori da 5'', sistema di monitoraggio della pressione pneumatici TPMS, ma anche controllo di trazione e ABS (disinseribili). Come la sorella più grande anche lei sfodera parabrezza regolabile manualmente su più posizioni, paramani, sella e manopole riscaldabili oltre alla predisposizione per il tris di valigie in alluminio (optional).

Cfmoto 700 MT: telaio, motore e scarico della bicilindrica visti da vicino

Meccanicamente c'è il bicilindrico parallelo da 693 cc della 700CL-X a fare il duro lavoro: 68 CV a 9.500 giri/min e 60 Nm a 6.000giri/min: grazie al serbatoio da 20 litri l'autonomia è assicurata anche per le lunghe percorrenze. Lo scheletro della 700MT 2025 di Cfmoto è un telaio in acciaio, abbinato a forcella a steli rovesciati da 43 mm regolabile e monoammortizzatore collegato direttamente al forcellone in alluminio. I cerchi anche per lei, come per la sorella 800MT, sono da 19'' e 17'' a raggi tubeless, con pneumatici 110/80 e 150/70. Senza particolari velleità fuoristradistiche, la 700MT si distingue per un’escursione di ruote di 150 mm all’anteriore e 148 mm al posteriore, mentre l'impianto frenante si affida a un doppio disco anteriore morso da pinze radiali a quattro pistoncini. Il peso della Cfmoto 700MT è di 225 kg a secco.

Cfmoto 700 MT: un dettaglio del ponte di comando della crossover

Questa è nuova Cfmoto 700MT 2025: data di arrivo e prezzo non sono ancora noti, vi raccontiamo di più direttamente in video da EICMA 2024.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2024