Cfmoto 800MT-X 2025: l'enduro stradale svelata a EICMA

Chiacchierata già negli scorsi mesi, nuova Cfmoto 800MT-X fa il suo debutto a EICMA. L'evoluzione con velleità fuoristradistiche della 800MT si presenta al pubblico del Salone: scopriamo come è fatta.

Cfmoto: nuova 800MT-X 2025

Non cambia la firma luminosa full LED, tipica della gamma MT, ma le linee si fanno ancor più aggressive. Arrivano il serbatoio del carburante a sviluppo discendente e sdoppiato, perfetto per la centralizzazione delle masse, il parafango alto ma anche le protezioni in alluminio per motore e coppa dell’olio. Quasi d'obbligo il TFT verticale da 7'' touch, a colori, che richiama il mondo delle gare nel deserto. Non mancano, proprio come sulle 800MT, connettività Bluetooth e Apple Car Play. A questi si aggiugno parabrezza regolabile e cruise control, mentre per chi vuole viaggiare in lungo e in largo sono certamente un plus sella e manopole riscaldabili, borse laterali e bauletto posteriore e il serbatoio posteriore aggiuntivo da 8 litri (tutti disponibili come accessori).

Nuova Cfmoto 800MT-X 2025

Niente di nuovo lato motore – non fosse per l'Euro 5+ – col bicilindrico parallelo da 799 cc, già in uso sulle crossover 800MT, capace di 95 CV a 8.500 giri/min, e 87 Nm a 6.750 giri/min. Il serbatoio carburante, da 22 litri, promette un'autonomia superiore ai 450 km. La dotazione elettronica prevede ride-by-wire e Riding Mode – Sport, Rain e Off-road – ma anche cambio elettronico a 6 rapporti e frizione anti-saltellamento, ABS cornering specifico per l'utilizzo anche in fuoristrada e controllo di trazione, che può essere regolato su più livelli o disinserito.

Le Cfmoto 800MT-X 2025

800MT-X si dive in due, per accontare tutti: le moto condividono telaio a traliccio in acciaio alto resistenziale, motore e forcellone, ma si distinguono a livello di sospensioni – pluriregolabili in ambedue i casi – e altezza sella. La prima ha sella a 830 mm da terra e sospensioni con 190 mm di escursione, mentre per i più avventurosi c'è quella con escursione di 230 mm e sella a 870 mm dal suolo. La dotazione ciclistica prevede ruote a raggi, cerchi da 21'' e 18'', pneumatici 90/90 e 150/70, mentre l'impianto frenante è marchiato J.Juan, con pinze radiali a 4 pistoncini che operano su dischi da 320 mm davanti e pinza a singolo pistoncino su disco da 260 mm di diametro al posteriore. Il pesoa a vuoto della Cfmoto 800MT-X è di 196 kg.

Data di arrivo e prezzi delle nuove Cfmoto 800MT-X non sono stati svelati: speriamo di potervi raccontare tutto in video da EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024