Cfmoto 675NK, sei tu? Paparazzata la nuova naked 3 cilindri

Un paio di giorni fa la foto definitiva che immortala la 800MT-X, enduro stradale con ruota da 21'' che vedremo con tutta probabilità a EICMA. Oggi si torna a parlare di Cfmoto perché in Cina è stata pizzicata su strada una nuova moto, completamente camuffata...

UN'ALTRA NK Dovrebbe trattarsi della 675NK, vale a dire la nuova naked col motore 3 cilindri della sportiva 675SR-R, presentata recentemente. Il nome NK, ovviamente, è preso dalla 800, alla quale questa nuova moto sembra assomigliare nelle forme. Poche sorprese dunque: 3 cilindri da 674 cc per 94 CV – così da rientrare nel limite della patente A2 – e dotazione condivisa con la sportiva: forcella KYB a steli rovesciati, pinze freno J.Juan ad attacco radiale e una buona dose di elettronica con tutta probabilità, tra quickshifter e traction. Il peso sarà quasi certamente al di sotto dei 190 kg in ordine di marcia (la sportiva è dichiarata per 194 kg).

CI VEDIAMO PRESTO Senza gridare al miracolo – un'altra moto sulla piattaforma della 675SR era più che probabile – possiamo dunque aspettarci nel prossimo futuro una nuova naked 3 cilindri da Cfmoto. A EICMA potrebbe arrivare almeno in versione concept, per poi presentarsi in veste definitiva nel 2025. Prezzo? Dovessi scommettere direi al di sotto degli 8.000 euro.

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 26/08/2024