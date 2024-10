CFMOTO 450CL-C: tanto cool, poco cost. La prova video

Nel sempre più affollato mercato delle moto custom di medio-piccola cilindrata, la CFMOTO 450 CL-C si fa notare come una proposta intrigante che mescola sapientemente elementi retrò e tecnologia moderna. Il suo segreto per il successo è un cocktail ben riuscito di stile, prestazioni e prezzo competitivo. Ma riuscirà davvero a conquistare il cuore dei motociclisti italiani? Forse sì, grazie al suo ''Cool Factor''. Qual è? Io non ne ho trovato uno solo ma ben 3.

CFMOTO 450CL-C: il design convince

Il primo è senz'altro l'aspetto di questa piccola custom. CFMOTO ha fatto un lavoro eccellente nel creare una moto che cattura l'essenza delle classiche cruiser americane, reinterpretandola in chiave moderna. Il risultato è un design che attira l'attenzione senza risultare eccessivo. Il frontale è dominato da un faro rotondo a LED che conferisce alla moto un'aria retrò ma tecnologicamente avanzata. La linea del serbatoio è sinuosa e ben proporzionata, mentre la sella bassa e il manubrio largo e le ruote di generosa sezione - ben 130 mm su cerchio da 16 pollici in lega davanti - contribuiscono a dare alla moto quell'aspetto ''bobber'' tanto amato dagli appassionati.

BEN REALIZZATA Le finiture, come ormai ben ci ha abituato il colosso cinese, sono curate, con un uso sapiente di cromature e superfici verniciate che danno alla moto un aspetto premium, decisamente superiore a quello che ci si potrebbe aspettare dal prezzo di listino. Contribuiscono a questo risulato la strumentazione TFT circolare, che si integra perfettamente con lo stile della moto, le leve regolabili di frizione e freno e la cura con cui sono realizzati blocchetti e cablaggi.

CFMOTO 450CL-C: l'alettatura serve a fare ''scena'', il bicilindrico è raffreddato a liquido

PARALLELO CHE FA IL V Non sarà scultoreo come un bicilindrico a V di grossa cubatura, ma il piccolo bicilindrico parallelo frontemarcia della 450 CL-C riesce a tenere a bada le critiche grazie alla sua fasatura a 270° che, a livello di timbrica ed erogazione, vuole un po' ricordare - seppur con le dovute distanze - i mostri sacri made in Milwaukee. Lui che non è certo una nuova conoscenza per gli appassionati del marchio, che lo hanno già visto sulla naked, sulla sportiva e anche sulla enduro stradale 450MT, con la quale condivide la calibrazione. La scheda tecnica dichiara 44,2 CV a 9.000 giri e 42 Nm di coppia, che devono ''portare a spasso'' solo 174 kg a secco.

CFMOTO 450CL-C: freni a disco e pinza radiale all'anfteriore

CICLISTICA ''GIUSTA'' A differenza di tante altre rivali, la 450 CL-C ha dalla sua una ciclistica ''giusta'', quasi più da naked vera che da custom. Infatti il telaio non è il classico doppia culla in acciaio, ma sfrutta il motore come elemento stressato, con vantaggi dal punto di vista dinamico. Ben fornita è anche dal punto di vista di freni e sospensioni la bobber cinese, con forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico molla collegato tramite leveraggio progressivo, mentre un disco da 320 mm morso da pinza radiale a 4 pistoncini firmata J.Juan ruba l'occhio all'anteriore, più tradizionale la pinza monopistoncino al posteriore con disco da 220 mm.

CFMOTO 450CL-C: il sound del motore è quasi da V-Twun

Su strada, la 450 CL-C si comporta in maniera quasi sorprendente, tanto da farmi scegliere il piacere di guida come secondo potenziale ''Cool Factor''. La posizione di guida è ben studiata per chi ha corporatura media o minuta, con il busto eretto e le gambe leggermente protese in avanti, configurazione che permette di affrontare anche lunghi tragitti senza affaticamento. Il manubrio largo offre un buon controllo della moto, specialemente alle basse velocità. Chi se la potrebbe passare meno bene sono gli spilungoni, la posizione di guida per loro potrebbe risultare un po' sacrificata, così come per il passeggero, che può sopportare spostamenti a breve distanza e poco più.

FACILISSIMA, MA... Altra questione da non sottovalutare trattandosi la 450 CL-C di una ''entry level'' è la facilità di guida. Molto bene la leggerezza dei comandi e la loro ergonomia, con leve ben distaziate e facili da azionare. Con sella rasoterra e peso contentuto, poi, la gestione della moto nelle manovre a bassa velocità o da fermi è davvero un gioco da ragazzi... e ragazze. Il motore non ha la cavalleria necessaria a mettere in difficoltà - e c'è anche il controllo di trazione a fare da angelo custode - ma a dirla tutta continuo a non apprezzare l'erogazione appuntita alla prima apertura del gas, difetto sensibile nelle marce più basse e che va un po' a rovinare la fluidità di marcia, specialmente nell'uso in città.

CFMOTO 450CL-C: nel lento, il braccio di leva favorevole la rende facile da manovrare

MOTORE GUSTOSO Quando non c'è da stare in punta d'acceleratore, però, il piccolo bicilindrico della CL-C dice la sua. Il motore spinge con decisione dai bassi regimi, offrendo una buona ripresa senza dover necessariamente scalare marcia. Questo comportamento rende la guida rilassata e piacevole, in linea con la filosofia cruiser. Il cambio a sei rapporti è ben spaziato e preciso negli innesti. E poi c'è la questione sound, davvero una piacevole sorpresa la colonna sonora che esce dalle canne sovrapposte, con tanto di scoppiettii in scalata.

BELLA DA GUIDARE Spesso le custom vengono etichettate come dei ''cancelli'', moto poco piacevoli da guidare nel misto. Beh la 450 CL-C potrebbe non gradire troppo questo giudizio e, anzi, e pronta a fare ricredere gli scettici. L'avantreno offre un buon compromesso tra comfort e precisione di guida, dietro il monoammortizzatore fatica a fare altrettanto, ma con poca escursione è davvero difficile riuscire a fare miracoli. Il comportamento generale è neutro e facile da interpretare, caratteristica che rende la moto adatta anche ai neofiti o a chi passa da altre tipologie di moto. La frenata è efficace e ben modulabile, anche sotto stress, con l'ABS di serie che non interviene mai a sproposito e, anzi, mi ha convito per la taratura quasi sportiva, specialmente all'anteriore.

CFMOTO 450CL-C: da guidare è piacevole, peccato per le pedane che strusciano presto sull'asfalto

VIAGGI? CON MODERAZIONE In autostrada, la 450 CL-C si comporta dignitosamente, mantenendo velocità di crociera intorno ai 120-130 km/h senza particolari affanni. Oltre questa soglia, però, si avverte la mancanza di protezione aerodinamica, caratteristica comune a molte cruiser. Per chi ama i viaggi a lungo raggio, l'aggiunta di un parabrezza aftermarket potrebbe essere un'opzione da considerare. I consumi si attestano intorno ai 4,5 litri per 100 km nel misto, valore che può scendere fino a 4 litri/100 km nei percorsi extraurbani a velocità costante. Con un serbatoio da 14 litri, l'autonomia si aggira intorno ai 300 km, più che sufficiente per gite fuori porta o per l'uso quotidiano.

CFMOTO 450CL-C: lo stile è quello delle Bobber

Arriviamo ora a uno degli aspetti più interessanti della CFMOTO 450 CL-C: il prezzo, terzo ''Cool Factor'' specialmente in rapporto alla qualità percepita e alla dotazione offerta di serie. Attacca il mercato con un prezzo di listino di 5.790 euro, un posizionamento decisamente competitivo, soprattutto se si considerano le finiture, le dotazioni e le prestazioni offerte.