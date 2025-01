Cfmoto 700MT 2025: ecco il prezzo della nuova crossover

Dopo avervi mostrato Cfmoto 700MT ADV 2025 da EICMA, ora della nuova crossover vi sveliamo anche il prezzo. Scopriamo allora l'ultima arrivata in Cfmoto, ora così simile alla sorella maggiore MT800 – trovate qui la mia prova della Explore – per raccogliere ancora più seguaci.

Cfmoto 700MT 2025: versioni e prezzi

La nuova Cfmoto 700MT 2025 sarà in vendita in due versioni, quella con cerchi da 17'' e quella nuova, con cerchi a raggi e 19'' all'anteriore, svelata a EICMA e simile nel look alla 800MT. La 700MT 2025 sarà in vendita al prezzo di 6.390 euro, mentre la 700MT ADV 2025 è in arrivo nelle concessionarie e proposta al prezzo di 6.690 euro.

VEDI ANCHE