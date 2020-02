NUOVO CENTRO FACTORY SERVICE Zero Motorcycles aumenta il suo impegno nel fornire sempre maggior supporto ai clienti aprendo un nuovo Factory Service Center presso la sede EMEA della società, a Noord-Scharwoude, a 50 km a nord di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Interamente gestito da professionisti formati da Zero Motorcycles, il centro fornirà assistenza tecnica a tutta la rete di concessionari europei.

CHIAVI IN MANO Il brand di moto completamente elettriche fondato nel 2006 solo un mese fa presentava la sua nuova gamma al Motor Bike Expo di Verona. Gamma che, ora, è ordinabile anche tramite il programma Factory Service Center, che garantisce consegna chiavi in mano, senza bisogno di passare dai rivenditori per avere parti e accessori aggiuntivi. Un esempio di componenti speciali ordinabili a richiesta? Il Power Tank, che grazie a un sistema di ricarica 2.0 consente una ricarica completa del pacco-batterie da 14.4kwh in meno di un’ora. Una volta pronte le moto verranno spedite al Concessionario Zero ufficiale per la consegna finale. Concessionario che continuerà a svolgere regolarmente servizi di assistenza e garanzia.