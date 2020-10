PRONTI AL 2021 La gamma di modelli Zero Motorcycles si conferma anche per il 2021. La casa californiana è quella che, nel segmento delle moto elettriche, offre la maggior segmentazione, e con 13 anni di esperienza è anche tra le più solide realtà del mercato. Tutte le moto dispongono della tecnologia Zero Cypher III, un software aggioranto che, abbinato ai sistemi MSC di Bosch, regalano un pacchetto elettronico d’altissimo livello. Le moto rimangono identiche, tecnicamente parlando, mentre si aggiornano principalmente per quanto riguarda le colorazioni e le grafiche.

GAMMA STRADALE L’ultima arrivata è la SR/S, la carenata che condivide la base tecnica della naked SR/F, strizza l’occhio a una clientela più “sportiva” ma che non vuole rinunciare al comfort di marcia grazie a una posizione comoda e senza troppi sacrifici. Le due punte di diamante di Zero Motorcycles si rinnovano nella colorazione: la carenata SR/S è disponibile nei colori Ceruelan Blue e Skyline Silver, mentre la SR/F viene offerta nei colori Black/Silver e Mint/Red con cerchi neri. Due gli allestimenti, standard (SR/F a 21.320 euro, SR/S a 22.080 euro) e premium (SR/F a 23.570 euro e SR/S a 24.340 euro). La premium comprende anche il caricabatterie da 6 kWh, manopole riscaldabili ed estremità del manubrio in alluminio. La SR invece, la “mamma” di tutte le Zero Motorcycles, è disponibile a un prezzo di 18.140 euro nei colori Black o Red. La entry level SR/S ZF 14.4 da 11 kW parte da 16.700 euro per i colori Blue e Grey, mentre la FXS si presenta con la nuova livrea Grey/Gold con un prezzo di 13.480 per la versione 11 kW.

GAMMA ON/OFF La gamma dual sport è composta dai modelli FX, DS, DSR e DSR Black Forest. Quest’ultima, oltre che essere l’ammiraglia del gruppo, è anche l’unica che dispone di una livrea all black e un prezzo di 21.410 euro. la Zero DSR 2021 offre un’autonomia di ricarica fino a 328 km, ed è disponibile in Matte Brown/Gold al prezzo di €18.140. La Zero DS ZF14.4 11kW 2021 è la porta d’accesso all'avventura green: con i nuovi colori Matte Grey/Green a un prezzo di vendita di €16.700. La Zero FX 2021, con i suoi 146 km di autonomia, è disponibile anche nella nuova colorazione Black/Green e un alimentatore da 7,2 kWh, al prezzo di €13.480.