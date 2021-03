FULL GAS Zero Motorcycles, brand californiamo di moto elettriche, conferma gli investimenti destinati al consolidamento del brand in Italia, Paese che nel 2020 ha registrato una forte crescita del settore dell'e-mobility. E mentre in Inghilterra il 50% dei motociclisti inglesi passerebbe alle moto elettriche... Zero Motorcycles scommette sull'Italia come luogo strategico, dando vita a una serie di attività orientate a un rafforzamento nel mercato del Belpaese.

LE NOVITÀ Una tendenza alla crescita che, nel primo trimestre 2021, trova la conferma nella nomina di Claudio Carfora come Country Manager per l’Italia e nella scelta di una nuova agenzia a cui affidare tutte le attività di comunicazione, MiRò Comunicazione. Carfora vanta una pluriennale esperienza nel settore delle due ruote e una significativa conoscenza del mondo dell'elettrico, approdando in Zero all'inizio del 2021 come responsabile del mercato Italia.

OBIETTIVI Il nuovo Country Manager avrà l'obiettivo di allargare e rafforzare il network commerciale dell'azienda californiana e rendere vincente il posizionamento del brand nel mercato italiano. In quest'ottica di sviluppo del marchio, che punta a una sensibilizzazione verso un modello ecologico molto apprezzato soprattutto nel nord Europa, Claudio Carfora ha affermato: “Sono felice di entrare a far parte di questa realtà internazionale innovativa e capace di offrire un'esperienza di guida di livello superiore. La transizione ecologica, necessaria per salvaguardare il pianeta, passa attraverso l'evoluzione del settore automotive. Chi per primo saprà cogliere questa opportunità con consapevolezza avrà un prezioso vantaggio competitivo”. Umberto Uccelli, Vice President e Managing Director di Zero Motorcycles EMEA, ha replicato: “Accogliamo con piacere Claudio Carfora nel nostro team, siamo certi che la sua professionalità ed esperienza giocheranno un ruolo fondamentale nel prossimo futuro per far diventare Zero Motorcycles uno dei più importanti attori nel mercato dell’elettrico in Italia”.

LA COMUNICAZIONE Oltre alla nomina del nuovo Country Manager, Zero Motorcycles annuncia di aver affidato le proprie attività di comunicazione per il 2021 – media relation, digital PR, social media e media planning – a MiRò Comunicazione Srl, agenzia fondata nel 2011 da Michele Losito e Rossella Rosciano. Grazie al suo know-how in alcuni settori specifici, tra cui naturalmente l'automotive, MiRò e il suo team gestiscono svariati progetti di comunicazione e l’organizzazione di eventi su scala nazionale e internazionale. Il gruppo di professionisti, guidato dai soci di MiRò, è composto da giornalisti ed esperti del settore: negli ultimi anni, l’agenzia si è strutturata per rispondere in maniera adeguata alle sfide della comunicazione digitale, grazie al coinvolgimento di specialisti legati alla web strategy. A questo si è accompagnata una maggiore internazionalizzazione della società con l'apertura di due nuove sedi a Shanghai e Tel Aviv.