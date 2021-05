WEEKEND IN CONCESSIONARIA Se la prova video del nostro arrembante Lorenzo vi ha stuzzicato la curiosità di vedere più da vicino il primo SUV elettrico di Skoda, sappiate che avrete non una, ma ben due possibilità di farlo. La casa boema ha infatti annunciato un doppio appuntamento “Porte aperte” in concessionaria per i prossimi due week-end, il 15/16 e il 22/23 maggio, dedicati proprio a Skoda Enyaq.

RICARICA FACILE In concomitanza con il lancio commerciale di Enyaq Skoda inaugura anche il servizio Powerpass, dedicato ai clienti della sua gamma elettrificata (che comprende anche le ibride plug-in Octavia e Superb). Il servizio si compone di una app specifica per smartphone, gratuita su Google Play Store e App Store di Apple, e di una card RFID che viene spedita gratuitamente a casa dopo la registrazione. La app Powerpass, come altre analoghe, permette di cercare i punti di ricarica pubblici più vicini, verificare se sono liberi, impostare il navigatore verso quella destinazione, attivare la ricarica tramite smartphone o card. La fatturazione è mensile, e in molti casi le tariffe sono agevolate.





LE TARIFFE Per i Clienti sKODA iV sono disponibili tre piani tariffari, validi in tutta Europa: Charge Free, Simply Charge e Charge Faster - con canone mensile fisso (gratuito per Charge Free) e un prezzo variabile per kWh in base a tariffa e velocità di ricarica. Ecco qui sotto un riepilogo:

Charge Free Simply Charge Charge Faster Canone mensile 0 € al mese 17,79 € al mese 22,79 € al mese BOOSTER: 4,99 € al mese BOOSTER: 9,99 € al mese Ricarica in corrente alternata 0,59 € / kWh 0,39 € / kWh 0,29 € / kWh Ricarica in corrente continua 0,79 € / kWh 0,49 € / kWh 0,39 € / kWh Ricarica veloce Ionity 0,79 € / kWh 0,50 € / kWh 0,30 € / kWh

I contratti durano un anno, e possono essere rinnovati o annullati senza impegno. Per i clienti di Enyaq, i primi dodici mesi di canone ha tariffe agevolate con i piani Booster. Per chi decide di comprare il caricatore optional da 100 kWh o 125 kWh (che permette di ricaricare fino all’80% della batteria da 82 kWh in meno di 40 minuti), il canone di ricarica Charge Faster è gratuito per il primo anno.

RICARICA DOMESTICA Se insieme all’auto comprate anche una wallbox Skoda iV Charger Connect o Connect+ con connettività web, la app Powerpass consente di interagire con l’impianto di ricarica domestica, attivando la ricarica negli orari preferiti, monitorando lo stato di carica e tenendo traccia delle ricariche effettuate.

PROMOZIONI Sul modello Enyaq iV 60 con batteria da 62 kWh è prevista una formula Clever Value a valore futuro garantito, con anticipo di 5.135,08 euro, 35 rate da 249 euro al mese e maxi-rata finale.