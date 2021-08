INARRESTABILE Venerdì scorso si è quotata in borsa Helbiz, una delle principali società di noleggio e sharing di monopattini, biciclette e scooter elettrici. Il tempo di scavallare il week-end di Ferragosto, ed ecco la presentazione ufficiale del suo primo monopattino destinato alla vendita al dettaglio, e non alle flotte dello sharing: annunciato qualche mese fa, è stato progettato dalla casa di design Pininfarina, e realizzato dagli specialisti di MT Distribution, che seguono - tra i tanti - anche la linea di micromobilità di Ducati (qui la nostra prova del monopattino Scrambler City Cross-E).

CHE STILE! Si chiama Helbiz One, e si caratterizza per uno stile elegante e ricercato, segno che anche oggetti di uso comune come i monopattini elettrici possono ambire a linee non banali. Non abbiamo una scheda tecnica completa, ma sappiamo che monta un potente motore da 500 W capace di generare 32 Nm di coppia, un valore davvero ragguardevole per un monopattino, che gli consente di superare agilmente pendenze fino a 15°.

LEGGERO Caratterizzato da una pedana larga con rivestimento antiscivolo, Helbiz One pesa circa 15 kg, e dispone di un meccanismo di sgancio/aggancio rapido per garantire facilità negli spostamenti. Due gli ammortizzatori, davanti (sotto il piantone) e dietro (sotto la pedana). Originale la luce diurna anteriore a sviluppo verticale, mentre quella posteriore è una più tradizionale a LED. Utilissimi gli indicatori di direzione integrati nel telaio. Ancora, il monopattino dispone di un grande display a LED al centro del manubrio, e connettività Bluetooth per la app dedicata. Tre le modalità di guida:

Eco : velocità massima di 6 km/h , per muoversi nelle zone pedonali

: velocità massima di , per muoversi nelle zone pedonali City : velocità massima di 15 km/h , per garantirsi il massimo dell’autonomia

: velocità massima di , per garantirsi il massimo dell’autonomia Sport: velocità massima di 25km/h, quella consentita dalla legge, per spostarsi più rapidamente

SI PUÒ PRENOTARE Helbiz One arriverà sul mercato nel corso del 2022. Non è stato ancora comunicato il prezzo, che possiamo immaginare attorno ai 500/600 euro. Helbiz conta di venderne globabalmente circa 60mila unità il primo anno. Sul sito ufficiale è già possibile inserire il proprio indirizzo e-mail in una lista di attesa di possibili acquirenti, che potranno mettere le mani sulla First Edition del monopattino, che comprende l'assicurazione. Nei prossimi mesi verranno inoltre presentati i primi modelli di scooter ed e-bike destinati al pubblico, sempre disegnati da Pininfarina.