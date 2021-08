SOCIETÀ PER AZIONI Da oggi, la società di noleggio e sharing di monopattini elettrici Helbiz è quotata in borsa al Nasdaq di New York, con il ticker NASDAQ:HLBZ. L’operazione è stata resa possibile dalla fusione con la società GreenVision. Helbiz è la prima azienda impegnata nella micromobilità a quotarsi in borsa, con azioni ordinarie che avranno un prezzo variabile tra gli 11,5 e i 12 dollari.

NON SOLO MONOPATTINI Con questa operazione, che ha portato nelle casse di Helbiz circa 24,5 milioni di dollari, la società punta a espandere i suoi servizi di micromobilità negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, in altre città oltre a quelle in cui è già attiva (tra cui Milano, Torino, Roma, Bergamo, Bologna, Firenze e Palermo). La quotazione in borsa permetterà inoltre al gruppo Helbiz di sviluppare maggiormente le altre linee di business già avviate, ossia Helbiz Kitchen (food delivery) ed Helbiz Media (live streaming), tutte accessibili tramite la app per smartphone.

LE DICHIARAZIONI “Il debutto al Nasdaq di Helbiz rappresenta una tappa importante, non solo per la nostra azienda, ma per tutto il settore della micromobilità”, ha commentato Salvatore Palella, CEO di Helbiz. “In questo modo potremo andare incontro alle esigenze della mobilità relative al primo e ultimo miglio. Un’innovazione che tocca tutte le città del mondo e che soprattutto è ad impatto zero sull'ambiente. Attualmente abbiamo una presenza internazionale in 35 città, e studiamo e lavoriamo per fornire le soluzioni di micro-mobilità sicure e innovative necessarie alla riduzione del congestionamento urbano e dell'inquinamento”.

ANCHE E-BIKE E SCOOTER Fondata nel 2015 a New York, Helbiz è attiva in quasi quaranta città in tutto il mondo, dove offre servizi di sharing per monopattini, biciclette e motorini elettrici. Presente allo scorso MIMO 2021, Helbiz presenterà nei prossimi mesi anche una nuova linea di monopattini destinati alla vendita al dettaglio, progettati da Pininfarina e prodotti da MT Distribution.