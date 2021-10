MotoGP 2021

STANNO TUTTI BENE Ieri, nel corso del Gran Premio della Americhe, classe Moto3, un incidente ha interrotto la gara prima del tempo. Un gravissimo incidente, che solo per un fortuito caso, una congiunzione astrale o - se preferite un termine più inflazionato - un miracolo, non ha visto nessuno perdere la vita. Il responsabile dell'episodio è stato il turco Deniz Oncu, ma poteva essere chiunque altro, visto che in ogni singola gara della Moto3 di cambi di traiettoria secchi in rettilineo se ne vedono parecchi, e spesso per millimetri non avvengono incidenti simili a quello di Austin.

L'incidente della gara Moto3 di Austin

VEDI ANCHE

SONO MATTI Sulla questione sono intervenuti in tanti, da ogni categoria, ma forse il parere del pilota che di gran lunga vanta la maggiore esperienza sulle piste del Motomondiale, ha un significato ancora più profondo. Intervistato da Sky nel dopogara, Valentino Rossi ha commentato il provvedimento preso dagli Steward, ovvero la sospensione per due gare del pilota turco. ''Grande notizia, veramente? bello!'' - ha esordito il Dottore appena ricevuta la notizia, poi, più pacato, ha proseguito'' - ''Allora... mi dispiace per Oncu, togliamo lui, però son matti. La situazione è tragica, è difficile, devono fare veramente qualcosa. Stanno succedendo un sacco di cose e oggi ho avuto una paura mostruosa anche perché c'era Migno nel mezzo, ma a parte Migno, tutti. Anche Acosta ha rischiato di brutto''.

ROULETTE RUSSA ''Il primo problema è stato far ripartire quelli della Moto3 con cinque giri, è stata veramente una roulette russa'' - ha proseguito Rossi - ''Sono matti, secondo me non è stata una scelta giusta. Però, più grave di questo, devono dare delle gare di sospensione ai piloti che tagliano la strada in rettilineo perché è da anni che ne parliamo, e bisogna che stiano a casa secondo me, perché così ci si fa male. Ognuno dice che è colpa dell'altro, ma i piloti che stanno sopra le righe sono più o meno sempre quelli, uno che guarda le gare, anche se non è un marshall li vede, e bisogna che non corrano secondo me, perché sennò così è una carneficina''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2021