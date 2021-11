MotoGP 2021

La MotoGP torna in Portogallo per il Gran Premio dell'Algarve: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Portimao

FUORI IL SECONDO Il titolo mondiale della classe MotoGP è stato assegnato due domeniche fa a Misano Adriatico, con il trionfo di Fabio Quartararo, la caduta di Pecco Bagnaia e la vittoria di Marc Marquez, ma a Portimao questa settimana saranno tantissimi i temi di una gara che potrebbe svilupparsi senza calcoli e tutta all'arrembaggio da parte dei protagonisti. Protagonisti tra i quali mancherà proprio Marc Marquez, che si è infortunato nel corso di un allenamento off-road e che dovrà alzare bandiera bianca. Ci saranno invece tutti gli altri, con la lotta tra Bagnaia e Mir per la seconda posizione iridata e con la penultima uscita iridata di Valentino Rossi. I riflettori saranno però puntati anche sulle altre due classi, con i duelli per l'iride tra i due del team KTM Ajo in Moto2, Remy Gardner e Raul Fernandez, e tra l'italiano Dennis Foggia e il rookie spagnolo Pedro Acosta in Moto3.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel diciassettesimo e penultimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento lusitano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Portogallo 2021, Portimao: Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) sul podio

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 5 novembre

10.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

14.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

16.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 6 novembre

10.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi differita TV8 da 17.45)

14.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi differita TV8 da 17.45)

16.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi differita TV8 da 17.45)

Domenica 7 novembre

10.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

12.20 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 16.30)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 17.30)

15.30 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 18.45)

TUTTO SUL GRAN PREMIO DELL'ALGARVE 2021

L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e ospita ufficialmente la Superbike proprio da quell'anno nella gara che ha visto l'addio alle corse della leggenda Troy Bayliss. Ha ospitato per la prima volta una gara di MotoGP nel 2020. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e 6 a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri. La pole position del GP del Portogallo 2020 è andata al pilota di casa Miguel Oliveira con la KTM, in 1:38.892, così come il miglior giro in gara: 1:39.855. La velocità di punta è stata invece toccata dalla Ducati di Andrea Dovizioso: 351,7 kmh. Il primato assoluto è stato ritoccato quest'anno nel corso del Gran Premio del Portogallo che ha visto la pole di Fabio Quartararo su Yamaha in 1:38.862.

Cielo sereno e temperature autunnali sono previste per tutto il weekend sulle montagne russe di Portimao. Il termometro oscillerà tra gli 8° e i 20° ma senza che dovrebbe giungere alcun tipo di pioggia a influenzare l'attività in pista. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 5 novembre: temperature: max 20°, min 9°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 46%, vento 18km/h.

Sabato 6 novembre: temperature: max 19°, min 8°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 43%, vento 18km/h.

Domenica 7 novembre: temperature: max 19°, min 9°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 48%, vento 13km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/11/2021