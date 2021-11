MotoGP 2021

DOPPIETTA DUCATI! Inarrestabile ''Pecco'' Bagnaia, almeno al sabato! Per il pilota della Ducati al Gran Premio dell'Algarve arriva la quinta pole position consecutiva, la sesta della stagione! Il torinese ha abbassato per due volte il record della pista, portandolo a 1:38.725 e scatterà domani in prima fila davanti al compagno Jack Miller, anch'esso sotto al vecchio record della pista ma staccato di circa un decimo dal compagno! Prima fila completata da Joan Mir, che con la Suzuki si è ben comportato per tutto il weekend e ha poi capitalizzato il lavoro svolto con questa ottima terza posizione, da cui proverà domani a tenere aperto il discorso per la seconda posizione iridata. Un po' di polemica però per lui con Alex Marquez, che lo ha ostacolato nel corso della seconda parte di sessione.

SETTIMO QUARTARARO! Non è stata una qualifica fortunata neanche quella del fresco campione del mondo Fabio Quartararo, che il vecchio record della pista l'aveva stabilito in primavera per prendersi la pole del GP del Portogallo, e che oggi non fa meglio che settimo! In seconda fila scatteranno le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco e la Honda di Pol Espargarò, mentre con il francese in terza fila ci saranno l'altra Honda di Alex Marquez e il suo compagno di team Franco Morbidelli. Quarta fila per la KTM di Iker Lecuona, la Suzuki di Alex Rins e per Luca Marini, purtroppo caduto a inizio sessione e non più in grado di capitalizzare la Q2 conquistata con caparbietà al mattino.

ROSSI SEDICESIMO Dalla Q1 erano saliti in Q2 Johann Zarco con la Ducati e Iker Lecuona con la KTM, con Enea Bastianini beffato per circa un decimo dallo spagnolo. Il pilota riminese della Ducati aprirà una quinta fila completata dall'Aprilia di Aleix Espargarò e dalla KTM di Danilo Petrucci. Benino anche Valentino Rossi, che scatterà in sesta fila dalla 16° posizione, in compagnia del padrone di casa Miguel Oliveira (KTM) e del suo ex compagno Maverick Viñales (Aprilia). Settima fila per Brad Binder (KTM, caduto e sfiorato da Petrucci nel corso della Q2), Stefan Bradl (Honda) e Andrea Dovizioso (Yamaha). Ultimo Takaaki Nakagami, caduto anch'esso nel corso della Q1 con la sua Honda.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2021