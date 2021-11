MotoGP 2021

UN, DUE, TRE! Risultati in fotocopia tra la prima e la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Algarve, ma non i tempi. Sulla pista di Portimao si va molto veloce nel pomeriggio, con Fabio Quartararo in grado di portare a 1:39.390 il limite di giornata, sei decimi meglio di quanto fatto nello scorso GP del Portogallo sulla stessa pista, e lontano appena mezzo secondo dal suo stesso record della pista. Nonostante un errorino nel primo settore, va molto forte anche Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati si ferma a 132 millesimi dalla vetta, confermando la seconda piazza mattutina, così come fa Jack Miller con la terza, conquistata anche nelle FP2 a 221 millesimi dal francese.

POCA ITALIA IN TOP 10 Come al mattino c'è una Suzuki al quarto posto anche nel pomeriggio, ma stavolta è quella dell'iridato Joan Mir, a circa 3 decimi da Quartararo, mentre Alex Rins scivola in decima posizione. Tra i due ''azzurri'', ci sono le tre Honda di Pol Espargarò (5°), Alex Marquez (7°) e Taka Nakagami (9°), la Ducati di Johann Zarco (6°) e l'Aprilia di Aleix Espargarò (8°), tutti con distacchi compresi tra i 4 e gli 8 decimi. Fuori dalla top ten per appena tre millesimi la Ducati di Jorge Martin, poi la Yamaha di Franco Morbidelli e la KTM di Danilo Petrucci. Scivolano in 14° e 15° posizione due protagonisti delle FP1, Maverick Vinales e Luca Marini, mentre risale in 16° Enea Bastianini. Chiudono lo schieramento le due Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, preceduti anche dalle KTM di Binder, Oliveira e Lecuona e dalla Honda di Bradl.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/11/2021