MotoGP 2021

GRAN PREMIO BREMBO DELL'ALGARVE La MotoGP ha assegnato domenica scorsa il suo titolo, ma c'è tanto interesse per le ultime due tappe stagionali visto che dovranno essere assegnati anche i due titoli delle classi Moto2 e Moto3. Il primo dei due appuntamenti conclusivi sarà la seconda gara dell'anno a Portimao, dove si è già corso il Gran Premio di Portogallo a inizio stagione. Stavolta si chiamerà Gran Premio dell'Algarve e sarà sponsorizzato da Brembo. L'annuncio è stato dato ieri dalla Dorna Sports, che ha comunicato l'accordo raggiunto con l'azienda bergamasca.

ECCELLENZA ITALIANA Brembo è diventato un sinonimo di eccellenza per quanto riguarda i sistemi frenanti ed è fornitore vitale per il Campionato del Mondo FIM MotoGP™ continuando ad apportare sempre maggiori successi a una storia illustre di questo sport. In oltre 40 Campionati di classe regina, le moto equipaggiate con sistemi frenanti Brembo hanno vinto 32 titoli piloti, 33 Campionati Costruttori e più di 500 gare. Il 2021 rappresenta la sesta stagione di fila nella quale Brembo è fornitore nella classe regina e ha anche un’importante presenza in Moto2™, Moto3™ e nella Coppa del Mondo FIM Enel MotoE™.

La pompa radiale Brembo per la MotoGP

FORNISCE TUTTI I PILOTI Ora il brand Brembo sarà ancora in maggiore risalto nel paddock del Campionato del Mondo affiancando per la prima volta il proprio nome al Grande Prémio Brembo do Algarve. Nel corso del weekend del Gran Premio, Brembo sarà presente lungo la pista anche con il logo di SENSIFY™, il nuovo sistema frenante pioneristico recentemente annunciato dall’azienda. Il Senior Director of Global Commercial Partnerships di Dorna Sports Marc Saurina aggiunge: “Siamo lieti di dare il benvenuto a un partner tecnico così importante come Title Sponsor del GP di Algarve. Brembo da decenni è una presenza di grande valore nel paddock e mai come adesso fornisce tutti i team e i piloti della MotoGP™. Come fornitore tecnico si diventa parte intrinseca della grande competizione e del successo che questo sport sta vivendo e siamo molto orgogliosi di averlo adesso come Title Sponsor del Gran Premio di Algarve”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/10/2021