MotoGP 2021

FOGGIA BUTTATO GIÙ, ACOSTA CAMPIONE! Il Gran Premio dell'Algarve nella classe Moto3 è stata una gara che ricorderemo a lungo. Dennis Foggia l'ha comandata fino al penultimo giro in modo esemplare, ma è stato steso all'ultimo giro da uno sconsiderato Darryn Binder, che mette fuori gara anche Sergio Garcia e chiude il discorso iridato. Ne approfitta un bravissimo Pedro Acosta che va a vincere gara e titolo mondiale, con ampio merito guardando alla stagione. Un vero peccato per l'italiano del team Leopard, che ha tenuto vivo il campionato fino al penultimo giro, lottando con Acosta come nessun altro in griglia. A fine gara Darryn Binder (alla fine squalificato) si è recato nel box di Foggia per chiedere scusa, ma era forse ancora troppo presto, ed è stato ricacciato indietro con veemenza dagli uomini del team.

MOTO3 Allo spegnimento dei semafori parte bene Dennis Foggia dalla quarta posizione, perdendone solo una sul compagno Artigas, ma poco male, perché al termine del secondo giro con un super rettilineo ''the Rocket'' passa tutti all'esterno e si mette a trainare il gruppo. Da dietro recupera anche Pedro Acosta, che in pochi giri passa da 14° a sesto con un super sorpasso all'esterno su quattro piloti. Foggia prova a fare il ritmo per sgranare il gruppo e sembra anche riuscirci, ma nel gruppetto che si porta via ci sono il compagno Xavier Artigas, Darryn Binder e, soprattutto Pedro Acosta. Cade invece John McPhee, chiedendo troppo per restare incollato ai primi quattro, con Migno che si incarica i trainare il gruppo inseguitore. Pur tenendo la testa con autorità, ''the rocket'' non riesce a fare il buco e Acosta si fa sempre più minaccioso passando prima Artigas e poi Binder, e piombando alle spalle del rivale. Dietro, intanto, Migno e Masià si sono riportati sul primo gruppetto. A 13 giri dal termine cominciano le schermaglie tra i due, ma Acosta, dopo un primo attacco riuscito, viene ripassato da Foggia e deve tenere a bada il gruppo selvaggio con Binder, Artigas e il compagno Masià. Per qualche giro si assiste a una bagarre senza quartiere, con il riavvicinamento di altri piloti sulla testa della corsa. Dietro a Foggia si rimettono le due KTM di Acosta e Masià con Antonelli che inizia a farsi pericoloso. A 10 giri dal termine Masià entra alla garibaldina su Foggia mandandolo largo e facendo passare anche Acosta, che subito ne approfitta e si prende la testa della gara! Foggia scivola in terza posizione ma mancano ancora 9 giri alla bandiera a scacchi. Masià però non gioca di squadra e torna davanti ad Acosta che in un sol colpo scivola in quinta-sesta posizione con Foggia terzo passato da Garcia. E restano otto giri. Sul rettilineo Foggia torna in testa sfruttando la velocità in rettilineo della sua Honda ma ormai è una gara tipo Mugello, con posizioni che cambiano a ogni curva. Per un paio di giri l'italiano riesce a restare davanti mentre dietro Acosta approfitta della bagarre per tornare terzo dietro a Binder. A quattro giri dal termine Foggia e Acosta si ritrovano di nuovo davanti, con Binder e Migno subito dietro. A tre giri dal termine Acosta passa davanti a Foggia con Masià che cade toccato nel gruppetto alle spalle dei due. Lo spagnolo prova a staccarsi con Foggia e Garcia che cercano di non perdere terreno. L'attacco dell'italiano arriva al penultimo giro tra la 10 e la 11 ma dietro ai due ci sono Garcia, Migno e Binder tutti in lotta. Foggia inizia l'ultimo giro al comando, ma un attimo dopo essere stato infilato da Acosta in curva uno, non può rendergliela perché dalla quarta posizione arriva dritto Binder e lo centra in pieno, mandandolo addosso a Garcia. Il mondiale si assegna così, con il sud africano - il prossimo anno in MotoGP - che rovina quello che sarebbe stato senza dubbio un bellissimo ultimo giro, negando la possibilità che la lotta per il titolo giunga fino a Valencia. Il rookie Pedro Acosta è campione del mondo, un eccellente Foggia torna ai box piangendo. Sul podio salgono altri due italiani, Andrea Migno e Niccolò Antonelli, entrambi bravissimi oggi.

Gran Premio dell'Algarve 2021

Dalle 16.30

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Pedro ACOSTA KTM 38'04.339 2 Andrea MIGNO Honda +0.354 3 Niccolò ANTONELLI KTM +0.880 4 Jeremy ALCOBA Honda +1.768 5 Izan GUEVARA GASGAS +1.839 6 Ayumu SASAKI KTM +1.874 7 Romano FENATI Husqvarna +1.972 8 Xavier ARTIGAS Honda +2.333 9 Tatsuki SUZUKI Honda +3.423 10 Filip SALAC KTM +6.591 11 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +6.940 12 Carlos TATAY KTM +9.392 13 Daniel HOLGADO KTM +9.930 14 Joel KELSO KTM +9.996 15 Alberto SURRA Honda +10.416 16 Stefano NEPA KTM +11.650 17 Lorenzo FELLON Honda +11.695 18 Riccardo ROSSI KTM +11.736 19 Jaume MASIA KTM +13.616 20 Yuki KUNII Honda +30.001 21 Ryusei YAMANAKA KTM +30.183 22 Andi Farid IZDIHAR Honda +30.249 Kaito TOBA KTM 8 Laps Dennis FOGGIA Honda 1 Lap Sergio GARCIA GASGAS 1 Lap John MCPHEE Honda 17 Laps Darryn BINDER Honda 0 Lap

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 259 2 Dennis FOGGIA Honda ITA 213 3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168 4 Romano FENATI Husqvarna ITA 156 5 Jaume MASIA KTM SPA 155 6 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 145 7 Darryn BINDER Honda RSA 136 8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 116 9 Ayumu SASAKI KTM JPN 114 10 Andrea MIGNO Honda ITA 110 11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 85 12 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 84 13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 76 14 John MCPHEE Honda GBR 72 15 Kaito TOBA KTM JPN 64 16 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60 17 Filip SALAC KTM CZE 58 18 Stefano NEPA KTM ITA 53 19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 47 20 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 47 21 Carlos TATAY KTM SPA 32 22 Riccardo ROSSI KTM ITA 29 23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 28 24 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27 25 Yuki KUNII Honda JPN 15 26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10 27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7 28 Daniel HOLGADO KTM SPA 4 29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 4 30 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3 31 Joel KELSO KTM AUS 2 32 Alberto SURRA Honda ITA 1 33 Lorenzo FELLON Honda FRA 34 Takuma MATSUYAMA Honda JPN 35 Matteo BERTELLE KTM ITA 36 Mario AJI Honda INA 37 David SALVADOR Honda SPA 38 David ALONSO GASGAS COL

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/11/2021