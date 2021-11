MotoGP 2021

ADDIO PRECOCE Il giovane iridato della Moto3 2018 ha rischiato di appendere il casco al chiodo ad appena 23 anni. A raccontarlo è stato proprio Jorge Martin - attuale pilota del team Ducati Pramac Racing - in corsa per il titolo di rookie of the year contro l'italiano Enea Bastianini, nonostante le quattro gare saltate dopo il bruttissimo incidente avvenuto il 17 aprile scorso proprio a Portimao. Allora si correva il Gran Premio del Portogallo, stavolta, a quasi sette mesi di distanza, lo spagnolo è tornato a correre sul luogo del misfatto, sulla pista lusitana che ospita il Gran Premio dell'Algarve.

VEDI ANCHE

ANNATA DI ALTI E BASSI Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti, Jorge si è ripreso dal brutto infortunio dopo tre operazioni ed è rientrato alla grande, vincendo a sorpresa il suo primo GP tra i grandi in Stiria la scorsa estate. A Misano Adriatico poi, dieci giorni fa, un'altra caduta ha fatto tornare in mente all'iberico brutti ricordi, ma oggi Martin è sceso in pista senza problemi (si è classificato 17° nelle FP1 e 11° nelle FP2) e ha parlato ai microfoni di Sky, rivelando di essere stato molto vicino al ritiro.

OBIETTIVO: 2022 ''Ora sembra che sto a posto, dopo la caduta di Misano ho avuto un grande dolore alla gamba, ma sembra che possiamo evitare l'operazione'', ha spiegato Jorge. ''Non è stato facile tornare qui dopo il grosso infortunio di aprile, in questa gara non voglio rischiare nulla e divertirmi sulla moto, provare a imparare le cose che non ho imparato nella scorsa occasione. C'è mancato poco che mi ritirassi dalle moto, è meglio divertirsi, stare calmo e non rischiare. Quando ho saputo che si sarebbe corso di nuovo qua sono andato nel panico, ma visto che il prossimo anno torniamo qua è utile anche per preparare la gara del 2022, ed è il mio unico obiettivo al momento''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/11/2021