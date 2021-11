MotoGP 2021

TEMPI IN FOTOCOPIA! Fuochi d'artificio nel finale della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell'Algarve! Le FP3, decisive per l'accesso diretto alla Q2, si accendono negli ultimi 10 minuti, con tutti i piloti impegnati a tirare montando le gomme più morbide. A spuntarla, alla fine, è stato ''Pecco'' Bagnaia, che a 5 minuti dalla fine migliora di due millesimi appena il miglior tempo di ieri di Fabio Quartararo, tanto basta per prendersi la prima posizione, anche perché il francese torna in pista negli ultimi minuti e migliora di appena un millesimo, dimezzando il microscopico ritardo dall'italiano! Sono sempre loro i grandi protagonisti della MotoGP, ma stavolta il gruppo selvaggio è molto vicino! Il terzo per esempio, il campione del mondo 2020 Joan Mir con la Suzuki, è staccato di appena 25 millesimi

TUTTI IN UN SECONDO! Alla Q2 di questo pomeriggio si qualificano direttamente anche Jack Miller con la Ducati, Alex Marquez con la Honda, un sorprendente Franco Morbidelli con la Yamaha, Alex Rins con la Suzuki, Pol Espargaro con la Honda, un eccellente Luca Marini con la Ducati e l'altra moto di Borgo Panigale guidata da Jorge Martin, tutti entro i 4 decimi da Bagnaia. Ma non sono per nulla grandi i distacchi anche dal fondo della griglia, visto che Andrea Dovizioso, ultimo, è a solo un secondo e un decimo da Bagnaia con la sua Yamaha vecchia di due anni. I protagonisti della Q1, dunque, dall'11° posto in poi, saranno Nakagami, Lecuona, Zarco, Bastianini, Oliveira, Aleix Espargaro, Petrucci, Binder, Rossi, Bradl, Vinales e, come detto, Dovizioso. L'appuntamento per una sessione di qualifica tiratissima è per le 15.10 ora italiana.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2021