MotoGP 2021

SEMPRE PRONTO Sarà il tedesco Stefan Bradl, tester della Honda e già sulla griglia di partenza quest'anno in quattro occasioni (Qatar, Doha, Spagna e San Marino), a sostituire Marc Marquez nel corso del prossimo weekend che vedrà andare in scena il Gran Premio dell'Algarve sulla pista di Portimao. Il pilota spagnolo si è infortunato nel corso di un allenamento off-road, riportando una lieve commozione cerebrale, che lo costringerà a restare fermo ai box proprio all'indomani dei due sucessi di Austin e Misano, che avevano segnato il suo prepotente ritorno nelle posizioni di vertice.

Stefan Bradl (Honda)

POCHE CONSEGUENZE Fortunatamente l'incidente per il già convalescente Marquez, alle prese da oltre un anno con i problemi al braccio destro, arriva in una fase della stagione in cui non ci si giocava più nulla, con il titolo della classe MotoGP già assegnato a Fabio Quartararo, e quelli costruttori e team che riguarda esclusivamente Ducati e Yamaha. Stefan Bradl tornerà così in sella alla Honda RC213V con il suo numero 6: ''Innanzitutto spero che Marc si riprenda presto e torni in sella quanto prima'' - ha affermato il tester Honda - ''Non vedo l'ora di correre a Portimao perché è una pista divertente e nel 2020 la gara era andata bene. Non è mai facile tornare in sella così a freddo, ma ho fatto un bel po' di test e anche qualche gara quest'anno, quindi sono tranquillo''. La Honda HRC è reduce dalla doppietta di Misano, con Marc Marquez e Pol Espargarò ai primi due posti del podio, una tegola - quella dell'infortunio dell'otto volte iridato - che rovina la festa nel box Repsol.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/11/2021