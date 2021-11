MotoGP 2021

È il momento di conoscere i segreti del Circuito do Algarve! Scopriamo come si guida (e si frena!) a Portimao grazie ai dati Brembo

ALGARVE, DICIASSETTESIMA TAPPA La MotoGP torna sulla pista di Portimao per la seconda volta quest'anno, e dopo il GP del Portogallo, sarà la volta del Gran Premio dell'Algarve. Fabio Quartararo ha già vinto il titolo mondiale e Marc Marquez non ci sarà per via dell'infortunio patito in allenamento, ma i temi d'interesse saranno comunque tanti, con la sfida per il secondo posto tra Francesco Bagnaia e Joan Mir e la penultima gara in carriera per Valentino Rossi. Per arrivare preparati alla prova lusitana, non potete non conoscere tutti i segreti della pista di Portimão svelati da Brembo, l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti agli 11 team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità del Circuito do Algarve, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Portimão. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI PORTIMÃO

Così come il Misano World Circuit Marco Simoncelli, il Red Bull Ring e il Losail International Circuit, anche l’Algarve International Circuit ospita quest’anno 2 GP.

Categoria di frenata : Easy (2 su 5)

: Easy (2 su 5) Tempo speso in frenata : 33%

: 33% Lunghezza circuito 4.592 metri

4.592 metri Numero di giri : 25

: 25 Numero di frenate : 10

: 10 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 5 e curva 13

I dati Brembo sulle frenate del GP del Portogallo 2021 di MotoGP a Portimao

Nel GP di domenica prossima il title sponsor è Brembo che ha scelto questo evento per promuovere la nascita di Sensify, il pioneristico sistema frenante intelligente che integra il più avanzato software basato sull’intelligenza artificiale con i componenti frenati prodotti da Brembo. Il suo nome deriva dalla fusione delle parole Sense e Semplify perché fornisce ai guidatori opportunità nuove per migliorare l’esperienza su strada e personalizzare la risposta dei freni al loro stile di guida. SENSIFY offrirà la migliore combinazione di frenata in ogni condizione e in ogni momento. Questo è quello che intendiamo quando diciamo di voler dare ai nostri clienti la totale sicurezza che stanno cercando.

Piacere di guida e sicurezza totale sono anche i cardini della presenza di Brembo nelle competizioni motociclistiche, attraverso l’ideazione, la progettazione e la produzione di pinze, dischi, pastiglie, liquidi e pompe freno specifici per ogni categoria, dalla pista all’off-road. Soluzioni evidentemente molto gradite dai team perché pur non esistendo alcun vincolo regolamentare, dal 2016 il cento per cento dei piloti della MotoGP si affidano ai componenti Brembo. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con i piloti del Mondiale MotoGP, l’Algarve International Circuit rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2, il secondo più basso del campionato 2021 dopo il TT Circuit Assen.

Nelle prime 5 curve dell’Algarve International Circuit i freni sono in funzione per complessivi 13 secondi e mezzo mentre nelle restanti 10 curve sono impiegati per 18 secondi e 7 decimi: nel primo caso la media è di quasi 3 secondi, nell’altro non avvicina nemmeno i 2 secondi. In molte di queste curve potrete scorgere i banner e gli schermi a Led Brembo e Sensify presenti per l’occasione, a partire dal ponte che sovrasta la linea di partenza e dal muretto dei box fino all’ultima curva. Dalla partenza alla bandiera a scacchi il carico totale sulla leva del freno supera di poco gli 8 quintali. In totale l’impianto frenante è operativo per un terzo esatto dell’intero Gran Premio. Di tutte le gare nella penisola iberica solo al Circuit Ricardo Tormo si registra una percentuale superiore.

Delle 10 frenate dell’Algarve International Circuit solo una è classificata come impegnativa per i freni, 3 sono di media difficoltà e le restanti 6 sono scarsamente impegnative. Però sia alla prima che alla quinta curva le MotoGP frenano per 5 secondi esatti ma in un caso riducono la loro velocità di 218 km/h, nell’altro di 172 km/h. Diversi sono anche gli spazi di frenata tra le due: alla curva iniziale è di 299 metri, alla quinta curva di 212 metri. E pure le decelerazioni affrontate dai piloti si discostano: 1,5 g contro 1,2 g.

In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa:

03/11/2021