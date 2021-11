Il centauro di casa Honda HRC è caduto sabato scorso durante un allenamento in off-road riportando una (per fortuna lieve) commozione cerebrale. Torna già a Valencia per l'ultimo GP dell'anno?

Non c’è pace per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, vincitore dell’ultimo GP di Emilia-Romagna sul circuito di Misano – un successo particolarmente roboante perché ottenuto su un tracciato “tradizionale” che gira in senso orario e, quindi, affatica principalmente il braccio infortunato nel grave incidente di Jerez 2020 – sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento di Portimao, penultima tappa del calendario MotoGP 2021.

MotoGP Emilia Romagna 2021, Misano Adriatico: Marc Marquez (Honda)

COMMOZIONE CEREBRALE Il pilota di Cervera, otto volte campione del Motomondiale, è infatti caduto durante un allenamento in fuori strada nella giornata di sabato riportando una lieve commozione cerebrale che gli impedirà di scendere in pista nel MotoGP dell’Algarve, di scena nel prossimo fine settimana. A dare la comunicazione sui social è stata direttamente Honda HRC, che ha spiegato come, dopo alcuni giorni di riposo a casa, il campione catalano sia stato oggi visitato dai medici per valutarne le condizioni fisiche.

MotoGP Americhe 2021, Austin: Marc Marquez (Honda)

LA DECISIONE DEI MEDICI La scelta finale è stata quella di tenere Marquez a riposo per la tappa di Portimao, nella speranza di recuperare il ventottenne per la gara conclusiva della stagione, in programma a Valencia nel fine settimana del 14 novembre. Marquez, rientrato dall’infortunio proprio sul tracciato dell’Algarve lo scorso 18 aprile – in quel caso si tratta del MotoGP del Portogallo – e ha portato a casa ben tre vittorie e un secondo posto nei 14 appuntamenti fin qui disputati.

Marc Marquez to miss Algarve Grand Prix



This past Saturday Marc Marquez, while preparing for the Algarve Grand Prix with one of his standard off-road training sessions, suffered a fall that caused a slight head concussion.https://t.co/WdDGicQ4CI pic.twitter.com/mXNJtvnjGC — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 2, 2021

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/11/2021