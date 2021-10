MotoGP 2021

MIRACOLI Due vittorie, a Sachsenring e Austin. Due vittorie su piste che girano a sinistra, da sempre le sue favorite e - coincidenza non da poco - quelle che al Marc Marquez di oggi vanno a gravare meno sul braccio infortunato. Lo spagnolo della Honda ha fatto miracoli in sella nel 2021 e, pur non essendo in lotta per il titolo, ha dimostrato di esserci ancora, sebbene sia lontano dai suoi momenti migliori. Oltre a lui, poi, c'è la Honda che nell'anno in cui è stato fermo al palo, ha seguito una direzione di sviluppo lontana da quella intrapresa insieme, al punto tale da sembrare irriconoscibile a quel fido cavaliere che l'ha portata per anni sul gradino più alto del podio, a ripetizione.

TORNERÀ! Questa è la situazione oggi nel box Repsol, e questo è anche quanto sottolineato da Mick Doohan, leggenda del Motomondiale con i suoi cinque titoli nella classe 500, nel corso del podcast In The Fast Lane. ''Credo che in questo momento Marc Marquez non sia nella sua forma migliore, e che la Honda sia andata un po' fuori strada in sua assenza'' - ha spiegato Doohan - ''Oggi la RC213V non è più la moto che era e Marc deve ritrovare la forza nel braccio destro e adattarsi a come funziona ora il suo corpo. Ovviamente sta già migliorando, nelle curve a sinistra fa meno fatica di quelle a destra. In ogni caso Marc è ancora giovane e con il talento che ha, se la moto migliorerà, potrà tornare a lottare senza problemi per il titolo, dato che ora non è ancora in grado di guidare come vorrebbe''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/10/2021