MotoGP 2021

I RISULTATI DEL WEEKEND Al Gran Premio dell'Algarve si lotta per il secondo posto iridato, visto che Fabio Quartararo (Yamaha) si è laureato campione del mondo due domeniche fa a Misano Adriatico, e per le classifiche team e costruttori. La sfida è tra i delusi Francesco Bagnaia (Ducati) e Joan Mir (Suzuki), mentre è assente Marc Marquez (Honda), vittima di un incidente in allenamento! Qui sotto tutti i risultati del weekend, aggiornati live al termine di ogni sessione.

I risultati del weekend del GP dell'Algarve 2021

Domenica 7 novembre 2021, ore 14.00

Domenica 7 novembre

Sabato 6 novembre , ore 15.35

Sabato 6 novembre , ore 15.10

Risultati delle Prove Libere 4 del GP dell'Algarve 2021

Sabato 6 novembre , ore 14.30

Risultati delle Prove Libere 3 del GP dell'Algarve 2021

Sabato 6 novembre , ore 10.55

Risultati delle Prove Libere 2 del GP dell'Algarve 2021

Venerdì 5 novembre 2021, ore 15.10

Venerdì 5 novembre 2021, ore 10.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.192 2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.237 0.045 / 0.045 3 Jack MILLER Ducati 1'40.323 0.131 / 0.086 4 Alex RINS Suzuki 1'40.551 0.359 / 0.228 5 Joan MIR Suzuki 1'40.689 0.497 / 0.138 6 Luca MARINI Ducati 1'40.785 0.593 / 0.096 7 Pol ESPARGARO Honda 1'40.795 0.603 / 0.010 8 Maverick VIÑALES Aprilia 1'40.853 0.661 / 0.058 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.887 0.695 / 0.034 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.889 0.697 / 0.002 11 Alex MARQUEZ Honda 1'40.948 0.756 / 0.059 12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.995 0.803 / 0.047 13 Johann ZARCO Ducati 1'41.084 0.892 / 0.089 14 Iker LECUONA KTM 1'41.199 1.007 / 0.115 15 Brad BINDER KTM 1'41.215 1.023 / 0.016 16 Danilo PETRUCCI KTM 1'41.296 1.104 / 0.081 17 Jorge MARTIN Ducati 1'41.348 1.156 / 0.052 18 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.375 1.183 / 0.027 19 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'41.392 1.200 / 0.017 20 Enea BASTIANINI Ducati 1'41.556 1.364 / 0.164 21 Stefan BRADL Honda 1'41.654 1.462 / 0.098 22 Valentino ROSSI Yamaha 1'42.080 1.888 / 0.426

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/11/2021